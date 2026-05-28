Vai reformar? Saiba quando a demolição de uma parede exige um engenheiro

Derrubar uma parede para ampliar um ambiente é uma das reformas mais desejadas por quem busca mais espaço e integração. O que parece uma tarefa simples, no entanto, pode se tornar um grande risco se feita sem a avaliação correta. A remoção de uma parede estrutural compromete a segurança de todo o imóvel, podendo causar trincas, desabamentos e danos irreversíveis.

Por isso, antes de começar a quebradeira, é fundamental saber se a parede em questão tem a função de sustentar a construção ou apenas de dividir os cômodos. A contratação de um engenheiro civil ou arquiteto é indispensável sempre que houver dúvida sobre a função da parede.

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Como saber se a parede é estrutural?

As paredes de um imóvel podem ser de dois tipos: de vedação ou estruturais. As de vedação, geralmente feitas com tijolos mais finos, servem apenas para separar os ambientes. Já as estruturais são parte do esqueleto do prédio, responsáveis por sustentar o peso das lajes, vigas e telhados e distribuí-lo para a fundação.

Identificar uma parede estrutural exige conhecimento técnico, mas alguns sinais podem ajudar. Confira os principais indícios:

Planta do imóvel: o projeto original da construção é o documento mais seguro para verificar quais paredes sustentam a estrutura.

Espessura: paredes estruturais costumam ser mais grossas que as de vedação. Se uma parede for visivelmente mais larga que as outras, desconfie.

Posição: paredes localizadas no centro da construção ou que servem de apoio para vigas no teto têm grande chance de serem estruturais.

Som ao bater: dê leves batidas na parede. Um som oco indica que ela é mais fina, provavelmente de vedação. Um som firme e maciço pode sinalizar uma parede estrutural. Este método, porém, não é conclusivo e jamais deve ser usado como único critério de decisão.

Regras do condomínio: Em apartamentos, antes de qualquer demolição, é crucial consultar a convenção e o regimento interno, que podem ter regras específicas sobre alterações estruturais.

A importância do engenheiro no processo

Somente um engenheiro ou arquiteto pode determinar com certeza se uma parede pode ser removida. O profissional fará uma análise técnica detalhada da planta e da construção. Caso a demolição seja viável, mesmo em uma parede estrutural, ele projetará uma solução de reforço, como a instalação de vigas e pilares metálicos ou de concreto para redistribuir a carga.

Qualquer intervenção desse tipo, especialmente em condomínios ou quando envolve alterações estruturais, exige a emissão de uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), para engenheiros, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), para arquitetos. Esse documento, previsto pela norma ABNT NBR 16.280, formaliza a responsabilidade do profissional pela obra, garantindo que todos os cálculos foram feitos corretamente e que a execução seguirá as normas de segurança. Realizar a demolição sem esse acompanhamento é ilegal e coloca a vida dos moradores em risco.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.