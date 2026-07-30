Moranda transforma uma reforma em várias fontes de receita

O mercado brasileiro de construção civil segue como um dos principais motores da economia nacional. Dados da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) apontam um cenário de crescimento sustentado pela expansão imobiliária, pelo aumento das reformas e pela valorização dos imóveis. Em paralelo, o consumidor mudou: passou a buscar soluções que combinem sofisticação, rapidez na instalação e menor geração de resíduos, o que fortalece a demanda por revestimentos tecnológicos e acabamentos inteligentes.

Foi observando esse movimento que nasceu a Moranda Revestimentos, franquia desenvolvida para oferecer um novo conceito ao mercado de reformas. Mais do que comercializar revestimentos, a marca foi estruturada para transformar uma única reforma em diversas oportunidades de faturamento, reunindo venda de produtos, serviços de instalação e projetos arquitetônicos em uma mesma operação.

A marca foi desenvolvida pela Enigma, empresa especializada no desenvolvimento e na estruturação de negócios, que desenhou um modelo escalável, padronizado e preparado para expansão nacional.

Um mercado consolidado, uma nova forma de explorá-lo

Para Danilo Santana, sócio da Enigma e um dos responsáveis pelo desenvolvimento da Moranda, a proposta nasceu da necessidade de evoluir um mercado já maduro.

"O setor de revestimentos sempre foi forte. O que percebemos foi a oportunidade de transformar a forma de explorar esse mercado. Desenvolvemos uma operação que vai muito além da venda de produtos. Criamos um modelo que amplia as fontes de receita dentro da mesma reforma, entregando mais valor ao cliente e maior rentabilidade ao franqueado".

Segundo o executivo, a mudança no comportamento do consumidor foi determinante para a criação da marca.

"Hoje o cliente busca praticidade e quer resolver toda a reforma em um único lugar. A Moranda nasceu para atender essa demanda, unindo tecnologia, design, instalação e inteligência comercial em uma operação enxuta e altamente eficiente".

A visão é compartilhada por Roberto Cruz, sócio da operação.

"Não desenvolvemos apenas uma franquia de revestimentos. Criamos uma plataforma de soluções para reformas. O franqueado pode comercializar produtos, instalação e projetos arquitetônicos, aumentando o ticket médio e oferecendo uma experiência muito mais completa ao consumidor".

Sem grandes estoques, foco na geração de negócios

O modelo rompe com o formato tradicional do setor ao eliminar a necessidade de grandes estoques. Enquanto boa parte das lojas mantém alto volume de capital imobilizado, a Moranda trabalha com uma cadeia estruturada de fornecedores homologados, permitindo que o franqueado concentre esforços na prospecção, no relacionamento comercial e na geração de negócios.

A operação oferece dois formatos de franquia. O Studio, composto por um showroom compacto voltado à experiência do cliente, e o modelo Home, no qual o empreendedor realiza atendimentos consultivos diretamente em obras, residências e empresas, utilizando catálogos, amostras e todo o suporte comercial da franqueadora.

Independentemente do formato escolhido, ambos compartilham a mesma estrutura operacional, incluindo campanhas de marketing digital, geração de leads, treinamento comercial, tecnologia de gestão e uma rede nacional de fornecedores.

Cenário favorável às reformas

Segundo a Abramat (Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção), o mercado de materiais de construção continua apresentando desempenho positivo, impulsionado principalmente pelo crescimento das reformas, do retrofit e da modernização dos imóveis. O movimento acompanha uma tendência observada também nos segmentos de arquitetura e design de interiores, que registram aumento na procura por soluções capazes de reduzir tempo de obra sem abrir mão da qualidade estética.

É exatamente nesse contexto que a Moranda posiciona sua atuação. O portfólio reúne placas flexíveis, pisos vinílicos, rodapés, rodatetos, painéis decorativos, jardins verticais e outras soluções tecnológicas voltadas a reformas rápidas, limpas e de alto padrão. Além da venda dos produtos, o cliente pode contratar a instalação e adquirir projetos arquitetônicos fornecidos pela própria rede, ampliando a experiência de compra e gerando novas oportunidades de receita para o franqueado.

Rede de parceiros e tecnologia como diferenciais

Outro diferencial está na estratégia comercial da marca. A Moranda estimula a formação de uma rede de parceiros composta por arquitetos, designers de interiores, engenheiros, construtoras e profissionais da construção civil, fortalecendo a geração recorrente de negócios e ampliando a presença da franquia em projetos residenciais e corporativos.

A operação também investe em tecnologia para gestão comercial, acompanhamento de indicadores e desenvolvimento das unidades franqueadas, o que permite maior controle operacional e suporte contínuo, da implantação à expansão.

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Com um modelo baseado em baixo custo operacional, múltiplas fontes de receita, tecnologia, marketing estruturado e suporte integral ao franqueado, a Moranda se posiciona como uma das principais inovações do mercado brasileiro de revestimentos. Mais do que comercializar acabamentos, a marca propõe uma nova forma de atuar no segmento de reformas, conectando produtos, serviços e inteligência de negócios em uma operação preparada para acompanhar a evolução de um dos mercados mais consistentes da economia brasileira.