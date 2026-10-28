Conexão Praia, agência criada em Minas, vira rede de franquias

Fundada em Minas Gerais pelo empresário Mayron Rodrigues, a Conexão Praia passou a operar no sistema de franquias. Depois de uma década dedicada a viagens para o litoral, a agência mineira abre sua marca, sua metodologia comercial e sua estrutura operacional a empreendedores interessados no turismo, e a primeira etapa desse movimento acontece no próprio estado de origem.

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Com a decisão, a empresa deixa de ser uma operação única e passa a montar uma rede de agências dedicadas aos destinos de praia, com a intenção de alcançar, ao longo do tempo, diferentes regiões do país.

Uma década como ponto de partida

Ao longo desses dez anos, a Conexão Praia reuniu aproximadamente 30 mil clientes atendidos e mais de 117 mil seguidores no Instagram . A empresa se apresenta como a primeira agência de viagens do Brasil especializada em praias e mantém operação consolidada em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, com atuação também em Arraial do Cabo e Búzios.

Segundo o fundador, a abertura para franqueados é consequência do que foi construído nesse período. “Durante dez anos desenvolvemos uma maneira própria de trabalhar, construímos parcerias, aprendemos com o mercado e conquistamos a confiança de milhares de clientes. Agora chegou o momento de compartilhar essa experiência com outros empresários. Não estamos apenas abrindo novas agências. Estamos construindo uma rede de pessoas que acreditam no mesmo projeto e querem crescer juntas”, afirma Mayron Rodrigues.

Expansão começa em casa

As primeiras unidades estão em implantação em Belo Horizonte, Ibirité e Sabará. Cada franquia terá gestão própria e poderá formar equipes de consultores e agentes de viagens, com apoio da central nas áreas comercial, administrativa, tecnológica, operacional, jurídica e de marketing. O modelo prevê ainda diferentes formatos de operação, de home office e escritórios virtuais a unidades físicas, lojas e quiosques.

Para preparar quem chega, a empresa promoveu nos dias 26 e 27 de setembro de 2026 uma imersão empresarial em Cabo Frio, com especialistas e participantes interessados em oportunidades no turismo. A formação segue com treinamentos on-line e acompanhamento das equipes.

Nova divisão de papéis na gestão

A entrada no modelo de franquias também reorganizou a administração. Vanuza Rodrigues continua à frente da direção da agência de viagens, enquanto Mayron Rodrigues passa a se dedicar ao desenvolvimento da rede, à formação dos novos empresários e ao acompanhamento das unidades.

Próximos passos fora de Minas

Com a base mineira em implantação, o plano da Conexão Praia é avançar de forma gradual para outros estados. “Nosso objetivo não é apenas abrir franquias ou aumentar o tamanho da empresa. Queremos construir uma rede forte, desenvolver pessoas e criar oportunidades reais no turismo. A Conexão Praia começou com uma visão e hoje estamos trabalhando para que essa visão alcance diferentes regiões do Brasil”, diz o fundador.

Para o mercado mineiro, a expansão coloca uma empresa nascida no estado na condição de franqueadora no turismo de praia, com as primeiras unidades instaladas na capital e na Região Metropolitana.

Sobre a Conexão Praia

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A Conexão Praia é uma agência de viagens especializada em destinos de praia, fundada em Minas Gerais pelo empresário Mayron Rodrigues. Com dez anos de atuação, operação em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e aproximadamente 30 mil clientes atendidos, a empresa iniciou sua expansão por franquias, com as primeiras unidades em Belo Horizonte, Ibirité e Sabará.