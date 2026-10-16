CGTN: Superação: Por que a Longa Marcha ainda é importante para a China e para o mundo

PEQUIM, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- "Superar as dificuldades" é uma expressão que ressoa com muitos chineses atualmente. Diante dos desafios atuais, ela os conecta a uma expedição militar épica que ocorreu há quase um século.

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"É uma odisseia incomparável nos tempos modernos." Foi o que escreveu o jornalista americano Edgar Snow há 90 anos, depois de conhecer Mao Tsé-tung e outros sobreviventes da Longa Marcha no noroeste da China.

Em outubro de 1934, diante de uma grave derrota militar, 86 mil soldados do Exército Vermelho Central embarcaram em uma jornada que mudou a China para sempre. Depois de travar centenas de batalhas sangrentas, atravessar rios caudalosos, escalar montanhas cobertas de neve e percorrer campos cobertos de pântanos mortais, em outubro de 1935, eles chegaram ao norte de Shaanxi. Mas apenas cerca de 8 mil deles sobreviveram.

Como Snow disse: "Independentemente de como alguém se sinta em relação aos Vermelhos e ao que eles representam politicamente, é impossível não reconhecer a Longa Marcha como uma das grandes façanhas da história militar. A marcha de Aníbal pelos Alpes foi uma excursão de férias em comparação a ela."

Em outubro de 1936, com a chegada das últimas das suas forças ao noroeste, o Exército Vermelho conseguiu reunir suas três colunas principais.

Este mês de outubro marca o 90º aniversário do fim da Longa Marcha.

Mas esse foi o fim da história? Esta é uma questão fundamental levantada no novo documentário da CGTN, "Breaking Through". Parte diário de viagem, parte história, esta série refaz os passos daqueles pioneiros corajosos, refletindo não apenas sobre como e por que a Longa Marcha original aconteceu, mas também sobre o impacto que ela continua a ter no cenário da China de hoje. A conclusão é provocante: o legado mais duradouro da Longa Marcha não está nos monumentos que marcam o caminho percorrido pelos combatentes originais, mas na onda de transformações atuais que prometem remodelar a China e o mundo.

Como a série deixa claro, onde quer que se olhe neste vasto país, há pessoas envolvidas em desafios que exigem exatamente o mesmo espírito de sacrifício e resistência demonstrado na jornada do século passado. Seja no avanço da indústria espacial comercial ou nos desenvolvimentos mais recentes do setor de baterias para veículos elétricos, o espírito da Longa Marcha segue evidente na vanguarda tecnológica da China. Além disso, os imperativos por trás dessas inovações são semelhantes aos que motivaram a jornada do passado: a necessidade premente de escapar do cerco e abrir novos caminhos.

Essa foi uma realidade da qual os homens e as mulheres que alcançaram Shaanxi estavam plenamente conscientes. Eles sabiam que haviam sobrevivido para lutar um novo dia, em uma batalha totalmente voltada para o futuro.

Para aquela geração, a chegada a Shaanxi não foi o fim, e sim o recomeço. Uma maré crescente que mudaria a história havia se erguido na distante Jiangxi e agora convergira para um repouso temporário. Mas o que ela deixou ali não foi uma poça estagnada, e sim um reservatório de águas puras que continua a nutrir e inspirar.

Assista "Breaking Through" no CGTN.com e no Youtube

https://news.cgtn.com/news/2026-10-13/The-March-that-Changed-China-Forever-Breaking-Through-Episode-1-1Rdd9qXpGOk/p.html

https://www.youtube.com/watch?v=9BrsjXSSWS0&t=622s

Vídeo deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a42b9ab2-dbea-4293-9398-4d22f262978e

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dc66bf1-9e8f-42f9-b9b6-1ab6c05ef5b7

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9847762)