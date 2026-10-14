Adolescente de 14 anos constrói trator com materiais reciclados, mas a história não termina na máquina: uma fábrica abre as portas para uma nova etapa de aprendizado

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Thiago Príncipe, um estudante de 14 anos da zona rural de San Ambrosio, na Argentina, construiu o próprio trator utilizando sucata e peças descartadas. A matéria-prima foi reunida após a passagem de um tornado pela região, fenômeno que danificou uma caminhonete e espalhou restos mecânicos pelo campo da família.

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O veículo artesanal, apelidado pela família de "Tractoneta", surgiu a partir da estrutura de um kart. Em entrevista à emissora de rádio "LV16", o jovem relatou que o maior desafio técnico envolveu a produção do eixo dianteiro. Thiago explicou a dinâmica de uso do equipamento: "como fui eu que construí, só eu sei dirigir a 'Tractoneta'".

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Oficina familiar e histórico de criações

O gosto pela mecânica começou cedo. Aos nove anos, Thiago montou um kart com peças encontradas na oficina da propriedade. Aos onze, consertou o primeiro motor e estruturou uma caminhonete caseira funcional. O jovem aprendeu técnicas de solda com o irmão Lucas e escolheu ferramentas em vez de brinquedos no Dia das Crianças.

A vocação para invenções envolve outros membros da casa. O irmão Joel Príncipe, conhecido na região como o "Da Vinci cordobês", montou um ventilador com motor de trem de brinquedo na infância, além de criar um sensor de controle de álcool ao volante. O pai, Hugo Príncipe, declarou: "tiramos o chapéu para ele".

Apresentações e convite de fabricante

A "Tractoneta" ganhou visibilidade na Exposição Rural de Río Cuarto e na Feira Provincial de Ciências, Tecnologias, Artes, Movimento e Inovação de Córdoba. A repercussão do projeto levou a um convite da fábrica do grupo CNH, responsável pelas marcas Case IH e New Holland, localizada na capital provincial.

O estudante percorreu as instalações industriais ao lado de Fernando Sibilla, ministro de Produção, Ciência e Inovação Tecnológica de Córdoba. A planta opera desde maio de 2013 no complexo de Ferreyra, com capacidade fabril anual de 4.000 tratores, 2.000 colheitadeiras e 50.000 motores.

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Durante a visita técnica, especialistas detalharam as etapas de montagem e sistemas de automação de maquinários agrícolas. A partir dos conhecimentos adquiridos no local, Thiago planeja implementar novas funções no trator caseiro: automatizar a ignição, os faróis e o alarme.