Corte shag: o estilo versátil que rejuvenesce e valoriza qualquer idade

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Mulheres enfrentaram durante muito tempo a imposição silenciosa de abandonar comprimentos longos ou escolher penteados excessivamente comportados após determinada idade. Esse padrão perdeu força diante da busca por liberdade e naturalidade. As linhas rígidas e as formas estáticas que endurecem a expressão deram lugar ao movimento, à flexibilidade e ao volume leve.

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Conforme explica Rémi Billaud, responsável pela formação na Franck Provost, as clientes procuram um modelo alinhado ao seu "desejo atual de movimento, de naturalidade e de personalidade". Para atender a essa demanda, profissionais apostam no degradê elaborado e em pontas desfiadas. A técnica produz um visual despojado e controlado, alivia o peso dos fios e acompanha o balanço natural. Próximo ao rosto, mechas combinadas ou não com franja suavizam o contorno e trazem efeito rejuvenescedor.

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O corte shag reúne essas características. Vindo dos anos 70, o estilo retorna com força no outono graças à sua capacidade de personalização. Billaud confirma essa característica ao notar que "é exatamente esse o interesse do shag: a sua estrutura pode ser modulada".

Adaptação aos diferentes formatos de rosto

A estrutura do visual se molda às características de cada pessoa:

em rostos redondos, o volume concentra-se no topo da cabeça, longe das bochechas;

em rostos longos, a harmonia surge com uma franja evidente e movimento nas laterais;

em mandíbulas quadradas, as mechas em degradê suavizam os ângulos faciais.

Praticidade e finalização no dia a dia

O corte atende também quem não possui cabelos grossos. Nos fios finos ou lisos, basta limitar o desfiado para preservar a densidade e priorizar o degradê na parte superior da cabeça.

A facilidade de manutenção representa outro ponto favorável. O especialista garante que "é justamente uma de suas vantagens: ele não exige uma finalização ultrassofisticada". Nos fios úmidos, a aplicação de spray texturizador, o movimento das mãos amassando o comprimento e a secagem ao ar livre são suficientes. Uma manutenção a cada seis ou oito semanas preserva o desenho original.

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Depois dos 50 anos, o modelo confere frescor aos traços se executado em versão suave. Camadas distribuídas nos pontos corretos evitam o visual austero das linhas retas sem esvaziar as pontas. Billaud conclui que "não é a idade que deve determinar o corte, mas a natureza do cabelo, os traços e sobretudo o estilo que se quer dar ao rosto". A proposta também valoriza cabelos grisalhos, garantindo uma assinatura autêntica de moda.