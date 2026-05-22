5 cortes de cabelo atemporais para renovar o visual

Escolher um novo corte de cabelo é uma decisão importante que pode transformar completamente o visual. Enquanto as tendências vêm e vão, alguns estilos se provam atemporais, adaptando-se a diferentes épocas e personalidades. Eles são apostas seguras para quem busca uma mudança com elegância e modernidade.

Seja para adicionar movimento, praticidade ou um toque de ousadia, estes cortes clássicos continuam a ser os mais pedidos nos salões. Conheça cinco opções versáteis que nunca saem de moda e podem ser a inspiração perfeita para a sua próxima transformação.

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Long Bob (Lob)

O long bob, ou 'lob', é a definição de versatilidade. Com um comprimento que geralmente fica na altura dos ombros ou um pouco abaixo, ele combina a elegância de um cabelo mais curto com a feminilidade do longo. O corte pode ter uma base reta ou levemente desfiada nas pontas, adaptando-se a todos os tipos de rosto e texturas de fio, do liso ao cacheado.

Corte Pixie

Para quem busca praticidade e um visual cheio de atitude, o pixie é a escolha ideal. Este corte curto valoriza os traços do rosto, como olhos e maçãs do rosto, e transmite uma imagem de confiança e modernidade. Suas variações, com franjas mais longas ou nucas batidas, permitem personalizar o estilo e torná-lo único.

Shaggy Hair

Com uma forte inspiração nos anos 1970, o corte shaggy voltou com tudo e se consolidou como um clássico moderno. Caracterizado por camadas bem desconectadas, franja e volume no topo da cabeça, ele cria um look despojado e com muito movimento. É perfeito para quem tem cabelos ondulados ou cacheados e quer valorizar a textura natural dos fios.

Longo em Camadas

Manter o cabelo longo não precisa ser sinônimo de um visual pesado. O corte em camadas é a solução perfeita para dar leveza, balanço e movimento aos fios compridos. As camadas podem ser sutis, apenas para criar contorno, ou mais marcadas, para adicionar volume. É um clássico que se reinventa e valoriza a beleza do cabelo longo.

Blunt Cut

O blunt cut é um corte de base reta, sem camadas ou graduações, que cria uma linha nítida e geométrica. Esse estilo confere uma aparência de cabelo mais denso e saudável, sendo uma ótima opção para quem tem fios mais finos. Seja em comprimento curto, médio ou longo, o blunt cut é sinônimo de sofisticação e minimalismo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.