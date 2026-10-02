Taghaus Imobiliária lança busca imobiliária com IA da OpenAI

A TAGHAUS Imobiliária, sediada em João Pessoa (PB), acaba de lançar uma nova experiência de busca por imóveis baseada em inteligência artificial, integrada diretamente ao seu site e desenvolvida com tecnologia da OpenAI.

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Criada pelo Hub de Tecnologia e Inovação da TAG Group, a Busca Inteligente permite que o consumidor descreva por texto ou comando de voz o imóvel que procura utilizando linguagem natural, sem depender exclusivamente dos filtros tradicionais dos portais imobiliários.

Na prática, em vez de selecionar previamente bairro, número de quartos, metragem, vagas e faixa de preço, o usuário pode simplesmente escrever ou falar: “Quero um apartamento perto da praia, com espaço para toda a família, área pet, boa estrutura de lazer e até R$ 1 milhão”.

A tecnologia da OpenAI é aplicada à interpretação da linguagem e do contexto da pesquisa. A partir das informações fornecidas pelo usuário, a solução identifica características, preferências e intenções e as relaciona ao portfólio de imóveis disponível no site da TAGHAUS.

A proposta é aproximar a busca digital da maneira como as pessoas realmente conversam sobre o imóvel que desejam encontrar.

“Quando alguém fala com um amigo sobre a casa que gostaria de ter, dificilmente começa dizendo 100 metros quadrados, três quartos, duas vagas e uma suíte. A pessoa fala da família, da rotina, do orçamento, de morar perto da praia, de ter espaço para o pet. Foi essa conversa que quisemos trazer para dentro da busca imobiliária”, explica Frank Ramalho, fundador e CEO da TAGHAUS.

Segundo o executivo, a aplicação da inteligência artificial da OpenAI permite inverter uma lógica que predominou durante anos na experiência digital. “Durante muito tempo, a tecnologia obrigou o cliente a aprender a linguagem dos sistemas. Agora, a inteligência artificial nos permite fazer o movimento contrário: é a tecnologia que precisa compreender a linguagem das pessoas”, afirma Ramalho.

A Busca Inteligente funciona em paralelo aos filtros convencionais já disponíveis no portal. O consumidor pode fazer uma pesquisa objetiva, como “apartamento de três quartos no Bessa até R$ 700 mil”, ou acrescentar informações relacionadas ao seu estilo de vida, necessidades familiares, localização, orçamento e finalidade da compra.

O recurso também aceita comandos de voz. Dessa forma, o usuário pode falar naturalmente aquilo que procura e a inteligência artificial interpreta o pedido para apresentar imóveis relacionados ao contexto informado.

Para a TAGHAUS, a inovação não está apenas no uso de IA, mas na mudança da própria lógica de pesquisa. “A inteligência artificial da OpenAI nos ajuda a entender a linguagem das pessoas e transformar intenção em busca imobiliária. Mais do que criar um novo filtro, queremos criar uma nova forma de relacionamento entre o consumidor e a procura por um imóvel”, destaca Ramalho.

A iniciativa surgiu após a empresa observar uma mudança no comportamento de busca dos consumidores. Com a popularização de plataformas de inteligência artificial, usuários passaram a fazer perguntas cada vez mais completas, explicando contexto, preferências e objetivos em vez de utilizar apenas palavras-chave.

A TAGHAUS já vinha trabalhando sua presença digital para um ambiente em que imóveis também passam a ser encontrados por mecanismos de inteligência artificial. O passo seguinte foi trazer essa lógica para dentro do próprio portal da imobiliária.

“A busca por IA começou, de certa maneira, fora dos sites. As pessoas aprenderam a perguntar de uma forma diferente. Elas passaram a explicar o que querem. Então nos perguntamos por que o consumidor deveria abandonar essa experiência quando entrasse no site de uma imobiliária”, afirma Ramalho.

A ferramenta chega ao público em versão beta e será continuamente aprimorada a partir das diferentes maneiras como os usuários realizam suas pesquisas. O objetivo é aumentar progressivamente a compreensão de contexto e a aderência entre aquilo que o consumidor descreve e os imóveis apresentados pela plataforma.

O projeto também chama atenção por ter sido concebido e implementado em João Pessoa pelo Hub de Tecnologia e Inovação da TAG Group. Para a empresa, a iniciativa reforça a possibilidade de desenvolvimento de soluções de tecnologia imobiliária fora dos principais centros tecnológicos brasileiros.

“Existe um orgulho especial em ver uma empresa de João Pessoa desenvolvendo tecnologia aplicada ao mercado imobiliário com ferramentas da OpenAI. Inovação não precisa necessariamente nascer nos grandes centros. Podemos desenvolver daqui experiências capazes de acompanhar as principais transformações digitais que estão acontecendo no mundo”, afirma Frank Ramalho.

A TAGHAUS acredita que o avanço da inteligência artificial permitirá que a busca imobiliária considere cada vez mais elementos que vão além das características físicas de um imóvel.

Mudança de cidade, crescimento da família, investimento, proximidade do trabalho, desejo de viver perto do mar, presença de animais de estimação ou necessidade de uma determinada estrutura de lazer fazem parte da intenção de compra e podem agora ser expressos diretamente na pesquisa.

“Um imóvel não é apenas uma combinação de metros quadrados, quartos, vagas e preço. Existe uma história por trás de cada procura. Quanto mais a tecnologia conseguir compreender essa história, melhor poderá ser a conexão entre o cliente e o imóvel”, conclui Ramalho.

A Busca Inteligente da TAGHAUS já está disponível para utilização por texto ou voz no endereço: https://taghaus.com.br/imoveis/

Sobre a Taghaus

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A Taghaus é uma imobiliária sediada em João Pessoa, na Paraíba, com atuação em compra, venda, locação, lançamentos e consultoria imobiliária. A empresa integra a TAG Group e tem tecnologia, marketing, inteligência de dados e experiência do consumidor entre os pilares de sua estratégia.