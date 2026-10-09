FAB inicia investigação sobre queda de monomotor em pátio do metrô de BH

A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou, nesta sexta-feira (9/10), os trabalhos de investigação sobre a queda de um avião monomotor no pátio de manutenção da Estação São Gabriel do metrô, em Belo Horizonte. Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para realizar a Ação Inicial no local do acidente. O piloto morreu na ocorrência.

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A aeronave envolvida é um Embraer EMB-711ST Corisco II Turbo, de matrícula PT-VHE, que havia decolado do Aeroporto da Pampulha. O Seripa III tem sede no Rio de Janeiro (RJ) e atua na investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos.

De acordo com a FAB, a Ação Inicial é uma etapa da investigação em que profissionais qualificados e credenciados realizam procedimentos técnicos para coletar e confirmar dados, preservar elementos que possam contribuir para esclarecer o ocorrido e verificar os danos provocados à aeronave ou por ela.

Os investigadores também fazem o levantamento de outras informações necessárias para a apuração. A FAB não informou, até o momento, as possíveis causas da queda.

De acordo com o cadastro consultado, o avião constava com situação normal e tinha Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) com validade até 9 de outubro de 2027. O registro também classificava a operação como privada. Essas informações cadastrais, fornecidas por meio do site da Anac, no entanto, não permitem determinar as condições mecânicas da aeronave no momento do acidente nem esclarecer as causas da queda.

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A investigação conduzida pelo Cenipa tem como objetivo identificar os fatores que contribuíram para a ocorrência e produzir informações que possam subsidiar a prevenção de novos acidentes aeronáuticos.