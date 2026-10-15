Conheça o mangostão, fruta exótica apontada como uma das melhores do mundo, e seus benefícios para a saúde

O mangostão foi disseminado pelo mundo no último século e ganhou fama por seu sabor, porém pode ser considerado um item raro por causa da dificuldade de sua produção. Segundo a lenda da época, chegou a ser conhecida como “rainha das frutas” de tanto que agradou a Rainha Vitória, da Inglaterra. Foto: Imagem de viajeminuto por Pixabay