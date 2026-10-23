Do burnout à Rede Triunfo, maior rede própria de lavanderias

Aos 22 anos de carreira na Biomedicina, Fernando Henrique Caveiro já conhecia de perto a rotina de grandes laboratórios e hospitais de São Paulo. A pressão e o estresse acumulados no trabalho, porém, o levaram a enfrentar um quadro de burnout. Foi nesse período que decidiu mudar de profissão. O recomeço aconteceu longe da área da saúde, em uma lavanderia de apenas 24 metros quadrados. Treze anos depois, o pequeno empreendimento deu origem à Rede Triunfo, que reúne oito unidades e atende diferentes regiões da capital paulista.

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A mudança não foi simples. Caveiro precisou aprender sobre um mercado novo, conquistar clientes e acompanhar pessoalmente as atividades da primeira loja. A experiência de quem havia construído uma carreira em hospitais e laboratórios não eliminava os desafios de administrar um negócio. Para ele, a decisão de empreender representou a possibilidade de reorganizar a vida e descobrir outras habilidades, sem apagar o caminho profissional percorrido anteriormente.

"Não desistir nem sempre é continuar no mesmo lugar. Às vezes, precisamos reconhecer que uma fase terminou e ter coragem de virar a chave. Eu precisei mudar para cuidar de mim e construir uma nova história", diz Fernando Henrique Caveiro.

A Rede Triunfo cresceu a partir de uma proposta baseada no atendimento próximo, na atenção ao cuidado com as roupas e na conveniência para os clientes. Segundo o empresário, o aprendizado adquirido na primeira unidade orientou a expansão: entender as necessidades de cada região, organizar os processos e buscar consistência na prestação dos serviços. A transformação de uma loja compacta em uma rede também exigiu formar equipes e manter a qualidade à medida que a operação aumentava.

Hoje a Rede Triunfo informa atender oito áreas de São Paulo: Campo Belo; Brooklin, Itaim e Ibirapuera; Cidade Monções, Vila Olímpia e Berrini; Vila Clementino e Vila Mariana; Saúde, Santa Cruz e Chácara Klabin; Moema, Mascote e Aeroporto; Vila Nova Conceição e Jardim das Acácias; e região da Avenida Paulista. A relação reúne bairros e áreas de atendimento da empresa, sem indicar que exista uma loja física em cada bairro mencionado.

A expansão também teve reflexos comerciais. De acordo com Caveiro, a estratégia aplicada à Rede Triunfo impulsionou o faturamento e despertou o interesse de grandes marcas do setor de lavanderias em adquirir o negócio. Ele considera esse interesse um sinal de reconhecimento do trabalho desenvolvido desde a abertura da primeira unidade.

A atuação da Rede Triunfo envolve a limpeza de roupas do cotidiano, peças sociais e itens domésticos, como edredons e cobertores. Serviços de coleta e entrega fazem parte da proposta de facilitar a rotina de quem trabalha, estuda ou cuida da família e dispõe de pouco tempo para tarefas domésticas. Para a empresa, praticidade não substitui o cuidado: cada peça recebida exige atenção às características do tecido e às orientações de conservação.

Na avaliação de Caveiro, uma rede de lavanderias depende de relações de confiança. O cliente entrega peças que fazem parte de sua rotina e espera recebê-las bem cuidadas, dentro do prazo combinado. Por isso, a gestão envolve tanto decisões de expansão quanto detalhes do atendimento diário. A Rede Triunfo procura combinar presença em diferentes bairros com uma experiência consistente para quem utiliza seus serviços. O objetivo é crescer sem perder a essência do próprio negócio.

A história do fundador também coloca em evidência um tema atual: os limites do estresse profissional. Depois do burnout, Caveiro não encontrou uma solução imediata, mas decidiu construir outro caminho. Sua experiência mostra que recomeçar pode exigir tempo, disciplina e disposição para lidar com erros e incertezas. Persistência, nesse contexto, não significa ignorar sinais de esgotamento, e sim buscar alternativas possíveis para seguir em frente.

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Do primeiro ponto de 24 metros quadrados à rede atual, Fernando Henrique Caveiro atribui a evolução da Rede Triunfo à combinação de planejamento, trabalho e capacidade de adaptação. Aos 13 anos no ramo de lavanderias, ele vê na mudança de carreira uma escolha que abriu espaço para novos projetos. A mensagem que deseja transmitir é simples: reconhecer a hora de mudar não é desistir; pode ser o primeiro passo para começar de novo.