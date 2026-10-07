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DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTOS

Nobel de Química premia processo que facilita fabricação de fármacos

Henri Kagan Kenso Soai receberam o Nobel de Química por terem resolvido um dos mistérios da vida: o porquê de, na natureza, algumas moléculas aparecerem em uma única forma, uma descoberta fundamental para o desenvolvimento de medicamentos

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Repórter
07/10/2026 08:36

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O francês Henri B. Kagan e o japonês Kenso Soai ganharam o Nobel de Química de 2026
O francês Henri B. Kagan e o japonês Kenso Soai ganharam o Nobel de Química de 2026 crédito: Reprodução/Nobel Prize

O francês Henri Kagan e o japonês Kenso Soai receberam, nesta quarta-feira (7/10), o Prêmio Nobel de Química por suas pesquisas sobre um processo de catálise assimétrica fundamental para o desenvolvimento de fármacos.

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"Suas descobertas desempenharam um papel determinante para os químicos que projetam reações destinadas à fabricação de produtos farmacêuticos", afirmou o comitê do Nobel em um comunicado.


Ambos foram premiados "pela descoberta dos efeitos não lineares e da autocatálise na síntese orgânica assimétrica", declarou o júri.



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Todos os aminoácidos existem em duas variantes especulares, mas apenas uma delas é encontrada nas proteínas das células do organismo.


A outra aparece raramente na natureza, um fenômeno conhecido como "homoquiralidade", explicou a Real Academia Sueca de Ciências.



Os cientistas questionam-se há muito tempo sobre como esse processo ocorre, e as descobertas dos dois ganhadores do Nobel permitiram "provocar reações químicas que levam à homoquiralidade", apontou o júri.


"Henri Kagan e Kenso Soai apresentaram uma solução para um mistério químico que remonta a mais de um século: como a homoquiralidade pode surgir espontaneamente. As reações químicas que eles desenvolveram são espetaculares", afirmou Heiner Linke, presidente do Comitê Nobel de Química.



Estudos relacionados a esse conceito já foram premiados com o Nobel em 2001.


No entanto, o prêmio não foi concedido ao professor Kagan, considerado tanto na França quanto no restante do mundo o "pai" dessa técnica. Isso provocou, na época, protestos por parte do Ministério da Pesquisa da França.



Henri Kagan, de 95 anos, atua como professor na Universidade de Paris-Saclay.


Kenso Soai, de 76 anos, leciona na Universidade de Ciências Naturais de Tóquio. Ele estava fazendo compras perto de casa quando recebeu a grande notícia.

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"É o dia mais incrível da minha vida", declarou o premiado, contatado por telefone pela Fundação Nobel.


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