Fundação Nobel aumenta prêmio para 1,21 milhão de dólares

Os vencedores dos prêmios Nobel receberão 12 milhões de coroas suecas (1,21 milhão de dólares, 6,2 milhões de reais) por categoria a partir deste ano, contra 11 milhões de coroas até 2025, informou a Fundação Nobel.

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A quantia é dividida entre os laureados quando há mais de um ganhador em uma categoria.

"Este ano celebramos o 125º aniversário do Prêmio Nobel e, por ocasião desta comemoração, temos o prazer de poder aumentar o valor do prêmio em um milhão de coroas", afirmou em um comunicado a diretora da Fundação Nobel, Hanna Stjärne.

"Ao aumentar a dotação do prêmio, preservamos a relevância de longo prazo do Nobel e garantimos que a parte econômica da distinção mantenha seu valor com o passar do tempo", acrescentou.

Os primeiros prêmios Nobel foram entregues em 1901, quando a dotação era de 150.782 coroas suecas por categoria.

A semana dos Nobel começará em 5 de outubro com o anúncio do prêmio de Medicina, seguido pelos de Física, Química, Literatura e Paz nos dias seguintes.

O prêmio de Economia encerrará a premiação em 12 de outubro.

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