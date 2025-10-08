Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Nobel de Química premia trio por pesquisas sobre novas estruturas moleculares

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/10/2025 07:12

compartilhe

SIGA

O japonês Susumu Kitagawa, o jordano-americano Omar M. Yaghi e Richard Robson, nascido no Reino Unido, ganharam nesta quarta-feira(8) o Prêmio Nobel de Química pelo desenvolvimento das chamadas estruturas metalorgânicas. 

"Essas construções, denominadas estruturas metalorgânicas, podem ser usadas para recuperar água do ar no deserto, capturar dióxido de carbono, armazenar gases tóxicos ou catalisar reações químicas", especificou o júri em um comunicado.

bur-jll/sag/avl/jc

Tópicos relacionados:

nobel premio quimica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay