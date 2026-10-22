O que é PHP e a falha grave de segurança detectada por IA que tirou sites do ar

Durante mais de uma década, falhas graves passaram despercebidas em uma tecnologia usada por grande parte da internet. Foi preciso que a inteligência artificial as trouxesse à tona, causando um alerta global de segurança cibernética.

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As vulnerabilidades estão em uma linguagem de programação chamada PHP, que tem sido usada no mundo todo desde os anos 2000 para construir sites.

Governos e agências de segurança cibernética em todo o mundo estão se mobilizando para conter as consequências da descoberta feita na quarta-feira (21/10) e instaram os operadores de sites a instalarem uma nova correção de emergência ou a considerarem a possibilidade de desativar suas plataformas.

A empresa de cibersegurança Wiz — cujos pesquisadores ajudaram a descobrir as vulnerabilidades — descreveu as falhas como as "mais graves" já detectadas por IA.

A OpenAI — cuja tecnologia foi usada para encontrar as falhas — classificou a descoberta como "um dos problemas de segurança mais impactantes da história recente".

O que é PHP?

Muitas pessoas podem nunca ter ouvido falar de PHP, mas provavelmente interagem com ele diariamente.

PHP é uma sigla em inglês para Hypertext Preprocessor. É a base de um grande número de plataformas, incluindo lojas online, a Wikipédia e o WordPress — o sistema de gerenciamento de conteúdo por trás de muitos sites, como blogs.

Quando você visita um site como a Wikipédia, o PHP é o código que coleta as informações necessárias e as apresenta de uma forma que você consiga lê-las na internet, afirma Paul Spain, diretor executivo da Gorilla Cyber Security, à BBC.

Qual é a vulnerabilidade?

Todos os sites que usam PHP ficaram expostos devido a uma falha que permite que hackers assumam o controle dos servidores de internet afetados sem autenticação e roubem dados confidenciais.

A inteligência artificial pode tornar esses ataques ainda mais fáceis e rápidos, afirma Paul Spain. Ele estima que a falha poderia afetar "milhões" de sites.

A pesquisadora de segurança cibernética Jill Slay, da Universidade de Adelaide, afirma que seria "desastroso" se hackers ou países explorassem a falha e roubassem dados privados de sites.

Quais sites foram afetados?

O alerta interrompeu serviços em todo o mundo, desde plataformas de jogos a portais governamentais e fóruns online.

Isso inclui a Wikimedia — a organização por trás da enciclopédia online Wikipédia — que desativou vários de seus sistemas como medida de precaução.

O governo da Finlândia, a prefeitura de Edimburgo, a agência de segurança cibernética da Holanda e a BBC estão entre os que retiraram seus sites do ar por um período.

EPA Sites como o da Universidade de Genebra foram desativados na quarta-feira

Diversas organizações públicas da Escócia, incluindo conselhos e autoridades de saúde, também desativaram seus sites.

Alguns especialistas alertam que a vulnerabilidade pode deixar sites com baixo nível de manutenção — particularmente aqueles pertencentes a organizações menores com recursos de segurança limitados — em maior risco.

É provável que ocorram mais tentativas de explorar essas falhas nas próximas semanas, já que os detalhes técnicos estão sendo divulgados agora, afirma o pesquisador de segurança cibernética Salil Kanhere, da UNSW Sydney.

O que aconteceu depois que as falhas foram expostas?

Os desenvolvedores da plataforma PHP lançaram na quarta-feira atualizações para corrigir as vulnerabilidades que estavam presentes no software há anos.

"Recomenda-se fortemente que todos os usuários do PHP façam atualizações imediatamente", disse a empresa.

Autoridades e organizações de segurança em todo o mundo reiteraram esses alertas aos operadores de sites para que protejam suas plataformas.

A Agência de Segurança Nacional dos EUA alertou todas as organizações que utilizam PHP para que desliguem seus sistemas caso não consigam corrigir a falha imediatamente, acrescentando que ela pode fornecer um "caminho direto" para explorar o banco de dados de um sistema.

"Esses riscos são graves o suficiente para exigir correções imediatas em todos os departamentos e agências do governo dos EUA", disse a agência.

O Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido fez recomendações semelhantes e orientou organizações a verificarem a existência de "portas traseiras instaladas por um invasor".

Autoridades de segurança na União Europeia, em Singapura e na Austrália também emitiram alertas semelhantes.

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, pediu às pessoas que verificassem se seus sites públicos utilizavam a linguagem PHP.

Bloomberg via Getty Images A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, pediu às pessoas que verifiquem se seus sites públicos são executados em PHP

"Temos um pedido urgente para que todos tomem providências esta noite", escreveu Takaichi no X.

"Se for difícil aplicar a correção prontamente, a suspensão temporária de sites e medidas semelhantes podem ser consideradas uma forma eficaz de reduzir o risco", disse ela.

Empresas de tecnologia também estão correndo contra o tempo para proteger seus sistemas.

A gigante do comércio eletrônico Amazon afirmou ter sido alvo de múltiplas tentativas de ataque dias antes da divulgação pública da vulnerabilidade no PHP. Não se sabe como os hackers tomaram conhecimento da vulnerabilidade.

Como a IA esteve envolvida?

As vulnerabilidades foram descobertas por pesquisadores das empresas de segurança Calif e Wiz.

Os pesquisadores utilizaram ferramentas avançadas de IA capazes de analisar o código e encontrar falhas muito mais rapidamente do que os humanos ou os sistemas mais antigos.

"O software moderno é incrivelmente complexo e algumas vulnerabilidades podem permanecer sem ser detectadas por anos", disse Kanhere.

"Os problemas subjacentes não eram novos; o que mudou foi nossa capacidade de encontrá-los", disse Kanhere.

Detalhes da descoberta vazaram online esta semana, forçando os desenvolvedores da plataforma PHP a divulgarem às pressas o anúncio da falha de segurança e sua enorme escala.

O incidente "destaca como a IA pode descobrir falhas de segurança", mas também como ela pode "ajudar invasores a desenvolver rapidamente ferramentas", disse a OpenAI em uma postagem no blog.

A empresa, que é dona do ChatGPT, afirmou ter lançado um programa para verificar se a plataforma PHP é segura.

"Muitas dessas falhas decorrem da forma como o software era construído no passado, priorizando a funcionalidade em detrimento da segurança", afirmou Ryan Ko, do Centro de Pesquisa Cibernética da Universidade de Queensland.

O que as pessoas podem fazer para se proteger?

Os proprietários de sites estão sendo aconselhados a proteger seus sites com a versão mais recente do PHP.

Segundo Spain, a correção do software PHP é uma pequena alteração de rotina para a maioria das equipes de TI.

A Agência de Segurança Nacional dos EUA recomendou "maior atenção" nas próximas semanas e o acompanhamento rigoroso das atualizações dos fornecedores de software.

A responsabilidade recai principalmente sobre os operadores dos sites, mas os usuários devem ficar atentos a quaisquer avisos de segurança emitidos pelos serviços afetados, como solicitações para alterar senhas, disse Kanhere.

Ele alertou as pessoas para que fiquem atentas a quaisquer mensagens de phishing que explorem a publicidade em torno do incidente.

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