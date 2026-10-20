Centenas de milhares de livros feitos com inteligência artificial: alerta de editor francês expõe uma transformação que pode mexer com todo o mercado editorial

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O grupo editorial independente Les Nouveaux Éditeurs, fundado em 2024 e liderado por Arnaud Nourry, conquistou espaço de destaque no mercado literário e registra sucesso nas livrarias. Em um momento marcado pela polêmica em torno de Thélyson Orélien e por uma conjuntura política agitada, a empresa alcançou reconhecimento nas seleções dos principais prêmios de outono.

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Ao mesmo tempo em que celebra o avanço de suas publicações, o fundador e presidente da editora manifestou preocupação sobre os impactos da tecnologia na produção literária: "uma máquina de guerra se organiza para produzir centenas de milhares de bons livros à base de IA".

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Desempenho nas premiações literárias

A editora lançou oito romances por meio de seus três selos de literatura. Quatro dessas obras figuraram nas listas iniciais dos prêmios Médicis e Femina:

"Décolorer sa fille", de Lucie Bérard, publicado pela Les Intranquilles, selecionado para o Médicis;

"Bonne figure", de Simon Chevrier, também lançado pelo selo Les Intranquilles, indicado ao Médicis;

"Les Agitées", de Camille Zabka, da casa La Tribu, indicado ao prêmio Femina;

"Les Porteuses d’eau", de Sasha Bonét, da Les Léonides, lembrado no Femina estrangeiro e no Médicis estrangeiro.

Entre os títulos mencionados, as narrativas assinadas por Lucie Bérard e Camille Zabka continuam na disputa das premiações.

Avanço rápido no setor editorial

O resultado consolida uma mudança perceptível no mercado livreiro. Segundo Arnaud Nourry: "o olhar dos colegas mudou em relação ao ano anterior, quando nossos romances estavam ausentes das listas".

O dirigente comparou a participação nessas premiações com o meio esportivo ao analisar a trajetória do grupo em menos de dois anos de atividade.

"A corrida pelos grandes prêmios literários é um esporte de alto nível. Em geral, são necessários de cinco a dez anos de treinamento para atingir esse nível. Nós conseguimos isso em menos de dois anos", afirmou Nourry.

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A conquista impulsiona os planos da empresa para continuar atraindo grandes autores ao seu catálogo.