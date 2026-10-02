Idania Valdés, do Buena Vista Social Club, estreia show no Brasil

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Uma das vozes do Buena Vista Social Club nas últimas duas décadas, a cantora cubana Idania Valdés estreia no Brasil a turnê solo “Más Allá del Club Social”. O projeto chega ao país para quatro apresentações: em 19 de novembro, no Hard Rock Café de Curitiba; no dia 20, no Blue Note São Paulo; e em 21 e 22 de novembro, no Espaço 373, em Porto Alegre.

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Acompanhada por piano, contrabaixo e percussão, Idania conduz um espetáculo de 90 minutos que parte do repertório ligado à música cubana, passa por canções associadas ao universo do Buena Vista e homenageia intérpretes fundamentais da América Latina. Mais do que uma revisitação, o show apresenta a assinatura da artista em um formato próprio, construído a partir de sua voz, suas referências e sua história nos palcos.

“Esta turnê pelo Brasil é muito emocionante para mim, porque vou voltar ao país e às cidades que me acolheram durante tantos anos com o Buena Vista Social Club, mas, desta vez, apresentando a minha própria visão da música cubana. Sempre sonhei em realizar meus próprios shows no Brasil”, afirma Idania Valdés.

A trajetória da cantora está ligada a um dos capítulos mais conhecidos da música latino-americana nas últimas décadas. Lançado em 1997, o álbum “Buena Vista Social Club” reuniu Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Compay Segundo, Rubén González e Eliades Ochoa, entre outros nomes históricos, sob produção de Ry Cooder. Vencedor do Grammy e tema do documentário dirigido por Wim Wenders, o disco levou a música cubana a uma audiência global e recolocou seus protagonistas no centro do circuito internacional.

Idania integrou esse movimento por dentro. Com o Buena Vista Social Club, apresentou-se em casas como Royal Albert Hall, Sydney Opera House, Hollywood Bowl, Lincoln Center, The O2, Ópera de Viena e Auditorio Nacional do México, além de festivais como Montreux Jazz, Tokyo Jazz e North Sea Jazz.

O legado do Buena Vista volta a movimentar o Brasil em 2027, quando a Buena Vista Social Orchestra, liderada pelo trombonista Jesús “Aguaje” Ramos e formada por músicos ligados à história do grupo, realizará 31 shows no país entre abril e junho. A passagem de Idania em novembro coloca o público brasileiro diante de uma artista que segue ativa nessa tradição e, agora, apresenta sua dimensão solo.

Sua carreira também se estende ao cinema. Ao lado do maestro Bebo Valdés, Idania interpretou as canções da personagem Rita LaBelle em “Chico & Rita”, filme de Fernando Trueba e Javier Mariscal vencedor do Goya e indicado ao Oscar em 2012. A cantora participou ainda de “Rhythms del Mundo Cuba”, projeto que aproximou músicos cubanos de artistas como Sting, U2, Coldplay, Radiohead e Quincy Jones.

Vencedora de dois Prêmios Cubadisco pelos álbuns “Menos Mal” e “Más Allá del Club Social”, Idania Valdés traz ao Brasil um show de repertório amplo, comandado por uma intérprete que levou a música cubana a alguns dos principais palcos do mundo e agora a apresenta sob sua própria perspectiva.

Idania Valdés — “Más Allá del Club Social”

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19 de novembro de 2026 — Curitiba — Hard Rock Café (Ingressos aqui)

20 de novembro de 2026 — São Paulo — Blue Note São Paulo (Ingressos aqui)

21 de novembro de 2026 — Porto Alegre — Espaço 373 (Ingressos aqui)

22 de novembro de 2026 — Porto Alegre — Espaço 373(Ingressos aqui)

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