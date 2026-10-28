Doenças reumáticas exigem atenção aos primeiros sinais para evitar sequelas

No próximo , Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo, a Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) e a Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul (SRRS) alertam para a necessidade de reconhecer os sintomas das doenças reumáticas, buscar o diagnóstico precoce e manter o acompanhamento especializado. Essas condições podem comprometer a mobilidade, a independência e a capacidade para o trabalho, interferindo diretamente na rotina e no bem-estar dos pacientes.

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Dores e inchaço nas articulações, rigidez ao acordar, manchas ou vermelhidão na pele após exposição ao sol e secura persistente nos olhos e na boca estão entre os sinais que merecem investigação. Frequentemente, essas manifestações são atribuídas ao envelhecimento, ao cansaço ou a problemas passageiros, retardando a identificação de enfermidades inflamatórias e autoimunes.

A descoberta da doença em seus estágios iniciais amplia as possibilidades de controlar a inflamação e prevenir complicações. Dependendo do quadro clínico, o tratamento oportuno pode reduzir o risco de deformidades articulares, danos a órgãos como rins, coração e pulmões, além de evitar dores persistentes e sequelas funcionais.

As consequências também podem ser percebidas nas atividades pessoais e profissionais. Dificuldades para caminhar, vestir-se, segurar objetos ou executar movimentos repetitivos afetam a autonomia e, em situações mais graves, exigem adaptações no ambiente laboral. A diminuição da prática de exercícios e os próprios processos inflamatórios podem provocar perda de massa e força muscular, agravando as restrições físicas.

Conviver com uma condição reumática crônica, no entanto, não significa necessariamente abrir mão de uma vida ativa. Consultas regulares com o reumatologista, adesão às orientações, alimentação equilibrada e sono adequado são medidas essenciais. A atividade física, quando realizada de maneira gradual e adaptada às necessidades individuais, contribui para manter a mobilidade, fortalecer a musculatura e aliviar os sintomas.

A AMRIGS e a SRRS ressaltam que a informação e o acesso à assistência médica são fundamentais para evitar o agravamento dessas enfermidades. Diante de manifestações persistentes ou recorrentes, procurar avaliação especializada é o caminho mais seguro para preservar a saúde, a funcionalidade e a qualidade de vida.





A Associação Médica do Rio Grande do Sul é uma organização sem fins lucrativos voltada para a atualização do conhecimento técnico-científico e para a realização de debates científico-culturais relacionados à saúde, à Medicina e à vida profissional. Desde o momento de sua fundação em 1951, a AMRIGS integra a vida do médico em todas as etapas da profissão, tendo como objetivos: Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



