Grupo Bancorbrás encerra ABAV Expo 2026 com novas conexões

Entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, a 53ª edição da ABAV Expo Internacional de Turismo reuniu, em São Paulo, representantes de empresas e os principais nomes do setor de turismo da América Latina. O Grupo Bancorbrás marcou presença com diferentes negócios do ecossistema de turismo da Bancorbrás, entre eles a Operadora Bancorbrás, a Bancorbrás Corporativo, o Clube Bancorbrás, o Trib Pass, o Trib, o HUP Caldas Novas e a Zarpo, agência de viagens online premium. Ao longo dos três dias de evento, mais de 50 profissionais do Grupo atenderam cerca de 1.000 pessoas, entre agentes de viagens, companhias aéreas, receptivos, locadoras e meios de hospedagem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para Carlos Eduardo Pereira, Diretor Executivo da Operadora Bancorbrás, a participação foi uma oportunidade para estreitar o relacionamento com o mercado e ampliar o diálogo com agências, agentes de viagens e empresas do setor. “Foram três dias intensos de trabalho, encontros e troca de experiências. Tivemos a oportunidade de ouvir nossos parceiros, alinhar estratégias e identificar novas possibilidades de atuação conjunta, sempre buscando gerar valor para o mercado e para os nossos clientes”, afirma.

A Operadora Bancorbrás foi um dos grandes destaques do estande, onde apresentou um portfólio de destinos para diferentes perfis e períodos de viagem. Além disso, a ABAV foi o momento escolhido para o lançamento do novo site da empresa. O novo portal foi pensado para estar cada vez mais próximo do agente de viagens e facilitar a sua jornada.

“Este é mais um passo dentro da nossa estratégia de multicanalidade e acompanha o forte crescimento da Operadora ao longo deste ano. Hoje, já contamos com uma comunidade exclusiva no WhatsApp para agentes de viagens, presença no Instagram e agora o novo portal, formando um ecossistema de canais. Mais do que um novo site, estamos fortalecendo o posicionamento da marca e criando uma experiência mais integrada, acessível e conectada às necessidades dos nossos parceiros”, destaca Bruno Casanova, Head de Marketing do Grupo Bancorbrás.

Para apresentar seus produtos e serviços, o Grupo Bancorbrás levou à feira um estande que reuniu as diferentes empresas em uma estrutura única. O espaço contou com áreas de atendimento para cada negócio, lounge e uma cabine de prêmios exclusiva para agentes de viagens, além de uma sala reservada para reuniões com parceiros e profissionais do setor.

Integração entre os negócios

A presença na ABAV Expo também reforçou a estratégia do Grupo Bancorbrás de apresentar ao mercado a atuação integrada de suas empresas, destacando as características e especialidades de cada operação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo Carlos, essa integração amplia as possibilidades de atuação do Grupo e fortalece sua relação com o mercado. “Temos negócios com competências distintas, mas que se complementam e nos permitem oferecer soluções cada vez mais alinhadas às necessidades do mercado B2B e B2C. A participação na ABAV Expo reforça a importância de estarmos próximos do mercado, acompanhando seus movimentos e construindo novas oportunidades em conjunto”, completa o executivo.