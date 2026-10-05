Como funciona o seguro viagem para quem tem mais de 60 anos

Viajantes acima de 60 anos são estatisticamente mais propensos a precisar de atendimento médico durante uma viagem, por conta de condições como hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares. É por isso que, para agências como a SuaGuia , boutique especializada em viagens sob medida para a Itália, o seguro-saúde de viagem deixou de ser item opcional para esse público.

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Como o seguro é acionado na prática

Em um caso recente, uma viajante em roteiro pela Itália teve uma dor de garganta que a impediu de participar de um dos passeios programados. Em vez de orientar a busca por um pronto-socorro, a equipe da agência acionou o seguro-saúde de viagem e levou um médico até o quarto do hotel, o que evitou deslocamento e permitiu que ela retomasse o grupo no dia seguinte.

"Não é sobre nunca dar errado, é sobre o que a gente faz quando dá. Ela não perdeu a viagem, perdeu um passeio. No dia seguinte já estava com o grupo de novo", diz Lucas Gonçalves Moreira, cofundador da SuaGuia.

Cuidado que vai além da saúde

A estrutura pensada para viajantes de mais idade também inclui veículos adaptados para mobilidade reduzida e uma equipe local na Itália, que acompanha a viagem no dia a dia. Alugar carro costuma ser praticamente necessário para conhecer regiões como a Toscana fora das grandes cidades, e um veículo adequado facilita a locomoção de quem tem alguma limitação física.

Um público que já representa 16% da população

O público acima de 60 anos já representa cerca de 16% da população brasileira, segundo o IBGE, com projeção de chegar a 25% até 2030. Nesse grupo, quem viaja tende a gastar mais e viajar com mais frequência: 34% desembolsam mais de R$ 10 mil por ano em viagens e 52% fazem ao menos três viagens anuais, segundo levantamento apresentado no Expo Fórum de Turismo 60+. Em um ano e quatro meses de operação, a SuaGuia já tem viajantes na quinta viagem com a agência.

“Acabamos de voltar de uma viagem incrível de 27 dias pela Itália, explorando o norte, centro e sul do país, e não poderíamos deixar de agradecer imensamente à agência SuaGuia por tornar essa experiência tão especial”, ressaltam os clientes Ameri e Antônio.

Perguntas frequentes

O seguro-saúde de viagem cobre atendimento no próprio hotel?

Pode cobrir, dependendo do plano contratado. No caso relatado, a seguradora autorizou o atendimento diretamente no quarto do hotel, sem que a viajante precisasse se deslocar.

Esse tipo de estrutura está disponível em todas as viagens da agência?

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Sim. Veículos adaptados e equipe local na Itália fazem parte da estrutura oferecida a viajantes que precisam desse tipo de suporte.