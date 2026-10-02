Dois jovens morrem após carro bater contra poste no Rio

Um acidente matou dois jovens na madrugada desta sexta-feira (2) na Avenida Brasil, próximo à Avenida Coração Selvagem, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. O carro bateu contra um poste por volta das 2h20 e ficou destruído. Os dois ocupantes, de cerca de 25 anos, morreram no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A colisão mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, CET-Rio, Comlurb, Rioluz, Polícia Militar e Polícia Civil. O trecho ficou parcialmente bloqueado no sentido Centro, com reflexos no trânsito da região.

Por volta das 4h, um caminhão bateu na traseira de uma viatura da Polícia Militar que preservava o local. Um policial de cerca de 40 anos ficou levemente ferido, foi levado ao Hospital Municipal Rocha Faria e recebeu alta.

Mais tarde, outro acidente envolvendo dois carros ocorreu próximo à estação Piscinão de Ramos do BRT, na Zona Norte. Não houve necessidade de encaminhar ocupantes para hospitais, e o trânsito foi normalizado após a retirada dos veículos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Alerta Rio, a previsão para esta sexta-feira é de chuva fraca a moderada e pistas escorregadias, com temperaturas entre 18°C e 25°C.