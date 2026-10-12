GTCFX-PR 5-A GTCPrime Encerra Participação na iFX Expo Hong Kong 2026 Após Dois Dias de Insights e Conexões

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTCPrime encerrou sua participação como patrocinadora Gold na iFX Expo Hong Kong 2026, realizada nos dias 8 e 9 de outubro no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong. Durante os dois dias, a equipe da GTCPrime recebeu clientes, parceiros e colegas do setor no estande 14 para discutir os desenvolvimentos do mercado e as necessidades em constante mudança dos investidores em toda a Ásia-Pacífico.

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Texto alternativo da imagem: Equipe da GTCPrime na iFX Expo Hong Kong 2026

Além disso, o Analista-Chefe da GTCPrime, Jameel Ahmad, também participou de um painel de discussão intitulado "O Futuro da Riqueza Está no Oriente: Por que Hong Kong Está Cada Vez Mais Importante." A sessão reuniu líderes dos setores de private banking, gestão de patrimônio, WealthTech e family offices para analisar o papel de Hong Kong como um importante centro de patrimônio diante do deslocamento da riqueza global para o Oriente.

Texto alternativo da imagem: Jameel Ahmed participando de um painel de discussão

O debate abordou quatro temas:

Capital global: Porque Hong Kong continua atraindo capital internacional, family offices e investidores de alto patrimônio líquido.

Porque Hong Kong continua atraindo capital internacional, family offices e investidores de alto patrimônio líquido. WealthTech e IA: Como as plataformas digitais e a consultoria baseada em IA estão transformando a gestão de patrimônio e o engajamento com os clientes.

Como as plataformas digitais e a consultoria baseada em IA estão transformando a gestão de patrimônio e o engajamento com os clientes. A Grande Área da Baía: Seu papel na abertura de investimentos internacionais e novas oportunidades de crescimento.

Seu papel na abertura de investimentos internacionais e novas oportunidades de crescimento. Expectativas em evolução: Como os gestores de patrimônio estão se adaptando aos investidores se tornado mais digitais e globais, em busca de centros financeiros estáveis, transparentes e bem regulamentados.

Com sede em Dubai e clientes em mais de 100 países, a GTCPrime participou da iFX Expo Hong Kong, pois um dos principais centros financeiros da Ásia continua a atrair a atenção mundial. Dubai e Hong Kong são centros financeiros internacionais que conectam capital, empresas e mercados em todas as regiões, e a troca de perspectivas em Hong Kong é perfeita para a visão global da GTCPrime.

Contato com a Mídia

Email: support@gtcprime.com

Website: https://www.gtcprime.com/

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em



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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001277591)