Trump evita falar de apoio a Flávio e reforça acompanhar pleito "de perto"
Fala ocorreu após o presidente dos EUA chamar eleições brasileiras de "muito importante". Comentários de Trump ocorrem sob suspeitas do Planalto de que o norte-americano agiria contra reeleição de Lula
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O presidente dos Estados Unidos evitou responder perguntas sobre possível apoio ao presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, nas eleições brasileiras previstas para domingo (4/10). Dita nesta sexta-feira (2/10), a fala do líder norte-americano limitou-se a dizer que acompanha "de perto" o pleito brasileiro.
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"Estamos acompanhando tudo isso e acompanhando essa eleição muito de perto", disse Trump, em resposta a um jornalista que perguntou sobre possível apoio do republicano ao primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro. A fala de Trump em relação ao pleito brasileiro ocorreu um dia após o líder da Casa Branca ressaltar como "muito importante" o processo de escolha do próximo mandato de presidente do Brasil.
Possível interferência
Trump, nos dois dias em que comentou sobre eleição brasileira, não detalhou se está apoiando algum candidato, embora interlocutores do Planalto e membros da campanha do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, sustentem a ideia de que o republicano agiria para interferir no pleito presidencial em apoio a Flávio Bolsonaro.
Essa tese de possível interferência ganhou novo capítulo ontem (1º), após o jornal britânico The Guardian publicar documentos que mostram recursos de um fundo dos EUA destinados a projetos contrários a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Esse fato foi considerado "grave" por pessoas ligadas à área internacional do Planalto. Horas após a divulgação dos indícios, Advocacia-Geral da União (AGU) pediu que a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) investiguem um possível financiamento do governo de Donald Trump a iniciativas de extrema-direita no Brasil.
Calibragem após 1º turno
Reação de Lula
Possível ingerência de Trump nas eleições brasileiras tem sido comentado publicamente pelo candidato à reeleição Lula, que tem dito ter o respeito de Trump e que, se confirmada essa interferência no pleito, o líder da Casa Branca iria "perder".
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“Esse país que eu tenho dito para o (Donald) Trump que, nas eleições daqui, se ele meter a mão, vai perder aqui as eleições. A gente não vai aceitar a ingerência de ninguém”, disse Lula, em um dos diversos discursos em que cita possível participação norte-americana no pleito brasileiro.