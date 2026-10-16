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O cheiro agradável da casa merece atenção? Médica faz alerta sobre velas perfumadas e outros produtos comuns por preocupação com a exposição a substâncias

Especialista explica os riscos das fragrâncias sintéticas para o ar do lar; saiba como manter o ambiente perfumado de forma muito mais saudável

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Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
16/10/2026 12:45

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O cheiro agradável da casa merece atenção? Médica faz alerta sobre velas perfumadas e outros produtos comuns por preocupação com a exposição a substâncias
Velas perfumadas podem liberar poluentes no ar doméstico, alertam especialistas crédito: Créditos: depositphotos.com / Kruchenkova

Aromatizadores de supermercado e velas perfumadas oferecem uma ampla lista de aromas para o lar: baunilha, coco, cítricos, algodão, morango, frutos vermelhos, lavanda e madeira. A busca contínua por manter a casa perfumada levou ao uso frequente de aerossóis, varetas difusoras, aparelhos elétricos de tomada e dispensadores automáticos nos quartos e salas.

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Apesar de apresentarem mecanismos distintos, todos esses itens compartilham a finalidade de inserir fragrâncias nos cômodos. A conveniência dessa prática dentro das residências é questionada pela médica Pilar Muñoz-Calero, ligada à Cátedra Extraordinária de Patologia e Meio Ambiente da Universidade Complutense de Madri.

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A especialista em medicina ambiental investiga o efeito de poluentes na saúde e aconselha a não utilizar velas perfumadas, aromatizadores e incenso dentro de casa. Segundo Muñoz-Calero, o desejo comum de manter a casa cheirosa incentiva o uso de produtos que comprometem a qualidade do ar interior.

Riscos da combustão no ar doméstico

Para fundamentar o alerta, a médica cita um estudo do Comitê Científico de Combustão de Ciudad Real. A pesquisa avaliou a poluição residencial e constatou que uma vela aromática acesa pode liberar mais dióxido de nitrogênio do que o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde.

Uma publicação educativa da Universidade de Castilla-La Mancha detalha esse processo: a queima de velas libera partículas e poluentes gasosos no ambiente fechado. A concentração dessas substâncias varia conforme fatores do espaço físico, incluindo as condições de ventilação do imóvel.

Contestações sobre produtos rotulados como naturais

Muñoz-Calero também contesta os produtos vendidos comercialmente sob o rótulo de naturais. A médica destaca que incensos recebem adição de fósforo para que consigam queimar de maneira contínua, tornando-se muito tóxicos durante o uso.

A especialista reforça que os aromatizadores anunciados como opções naturais não cumprem essa promessa. Ela lembra que o fato de um item cheirar bem não significa que seja benéfico para as pessoas no dia a dia.

Orientações para um ambiente saudável

A profissional sugere medidas domésticas para manter a casa saudável sem recorrer a fragrâncias sintéticas:

  • priorizar a ventilação constante dos ambientes;

  • eliminar os odores diretamente na fonte em vez de tentar mascará-los;

  • reconhecer que o ar limpo funciona como o melhor aromatizador para o espaço;

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  • dispor tigelas com marmelos da época ou limões espetados com cravos-da-índia, proposta caseira mencionada pela médica sem avaliação científica de segurança ou eficácia.

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