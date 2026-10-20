AliExpress devolve diferença se cliente achar preço menor

O AliExpress informou que devolverá em cupons a diferença de preço caso o consumidor encontre, em outra plataforma de comércio eletrônico, uma oferta menor para um produto identificado com o selo Garantia do Melhor Preço. O pedido deve ser feito em até sete dias após a compra.

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Para solicitar a análise, o cliente deve acessar “Meus pedidos”, selecionar “Serviços do pedido” e entrar em “Garantia do Melhor Preço”. É necessário enviar o link da oferta concorrente, uma captura de tela da página do produto e a confirmação do pedido feito no AliExpress.

A comparação deve ser feita com um produto idêntico, da mesma marca e modelo e com as mesmas especificações. O cálculo também considera frete e impostos. A oferta concorrente precisa ter pelo menos dez vendas ou avaliações.

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Segundo a empresa, a análise leva de um a sete dias úteis. Se o pedido for aprovado, a diferença é creditada em cupons. O programa contempla produtos com o selo Garantia do Melhor Preço, incluindo itens da categoria Brand+. O AliExpress informa que esses produtos têm prazo de entrega de cerca de dez dias no Brasil.