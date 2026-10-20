AliExpress devolve diferença se cliente achar preço menor
Consumidores que encontrarem oferta mais baixa em outra loja online podem solicitar reembolso da diferença via cupons, seguindo procedimento de até sete dias após a compra no AliExpress, que inclui envio de link, captura de tela e comprovação do pedido.
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O AliExpress informou que devolverá em cupons a diferença de preço caso o consumidor encontre, em outra plataforma de comércio eletrônico, uma oferta menor para um produto identificado com o selo Garantia do Melhor Preço. O pedido deve ser feito em até sete dias após a compra.
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Para solicitar a análise, o cliente deve acessar “Meus pedidos”, selecionar “Serviços do pedido” e entrar em “Garantia do Melhor Preço”. É necessário enviar o link da oferta concorrente, uma captura de tela da página do produto e a confirmação do pedido feito no AliExpress.
A comparação deve ser feita com um produto idêntico, da mesma marca e modelo e com as mesmas especificações. O cálculo também considera frete e impostos. A oferta concorrente precisa ter pelo menos dez vendas ou avaliações.
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Segundo a empresa, a análise leva de um a sete dias úteis. Se o pedido for aprovado, a diferença é creditada em cupons. O programa contempla produtos com o selo Garantia do Melhor Preço, incluindo itens da categoria Brand+. O AliExpress informa que esses produtos têm prazo de entrega de cerca de dez dias no Brasil.