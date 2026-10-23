Terremoto de magnitude 7,5 no Panamá deixa marcas além do tremor, e avaliações do solo revelam mudanças surpreendentes que dimensionam a força do abalo no país

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O terremoto registrado no Panamá em 9 de outubro provocou deslocamentos no terreno de até 1,20 metro em Búcaro, na província de Los Santos. A região de Isla Cañas sofreu afundamentos entre 15 e 30 centímetros, além de rupturas superficiais e deformações no fundo marinho.

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As medições foram identificadas pelo geofísico panamenho Isaac Guerra Araúz, bolsista de doutorado da Senacyt, durante análises em Búcaro, La Pitaloza e Mariato. No território de Búcaro, o especialista detectou movimentações horizontais entre um metro e 1,20 metro, além de deslocamentos verticais de quase um metro.

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Impactos costeiros e a falha de Azuero-Soná

Fissuras e alterações no relevo foram documentadas em Tonosí, Soná e Mariato. Existem relatos sobre recifes expostos durante a maré alta, mas a constatação depende de medições científicas para confirmação.

O Instituto de Geociências da Universidade do Panamá relacionou o evento à falha de Azuero-Soná, com ruptura aproximada de 90 quilômetros. O dado descreve o fenômeno geológico em profundidade e não representa uma abertura física ininterrupta na superfície.

Guerra Araúz conduz a pesquisa na Universidade de Western Ontario, no Canadá, sob orientação do cientista Katsuichiro Goda. Em maio de 2026, os pesquisadores publicaram um estudo na revista "Tectonophysics", elaborado a partir de 2.741 eventos sísmicos registrados entre 2013 e 2023, que demonstrou a interação tectônica envolvendo as placas de Cocos, Nazca e Caribe.

Estruturas afetadas e suporte emergencial

O engenheiro estrutural Kit Miyamoto, diretor executivo da Miyamoto International, classificou o tremor entre os maiores a atingir localidades habitadas durante 2026. Segundo a análise técnica, a força do sismo traria complicações estruturais graves inclusive na cidade de Los Angeles.

O balanço do Sistema Nacional de Proteção Civil (Sinaproc), atualizado em 20 de outubro, contabiliza os seguintes dados sobre a tragédia:

uma morte confirmada e 27 feridos;

10.655 casas inspecionadas e 35.065 moradores cadastrados nas vistorias;

619 instituições de ensino e 120 unidades de saúde danificadas;

5.628 desabrigados acolhidos em 126 pontos de acolhimento. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As autoridades destinaram mais de 208.317 libras de mantimentos por transporte aéreo e 365 toneladas por via terrestre para socorrer 175 comunidades. Os dados geológicos recolhidos nas áreas afetadas serão aplicados para orientar a reconstrução segura de moradias e organizar o planejamento territorial nas localidades mais vulneráveis.