Renner lança personal stylist digital, criada com IA

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O closet tecnológico do filme "As Patricinhas de Beverly Hills" se tornou realidade no aplicativo da Renner. A marca lançou a Re, uma personal stylist digital que usa inteligência artificial para entender o estilo de cada pessoa e montar looks para diferentes ocasiões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Disponível inicialmente para um grupo de mais de 2 milhões de clientes, a ferramenta combina IA, conhecimento de moda e o histórico de relacionamento do consumidor com a marca. A interação pode ser feita por texto, voz ou imagem, levando em conta o contexto de uso e as preferências do usuário.

Leia Mais

Como funciona a personal stylist digital

A Re ajuda a solucionar a dúvida de “o que eu vou vestir?”. Clientes podem pedir sugestões para uma festa, montar uma mala para uma viagem de fim de semana, encontrar um presente ou definir um look dentro de um orçamento específico.

Também é possível buscar uma peça semelhante a partir de uma imagem e experimentar virtualmente os produtos, aplicando-os sobre a própria fotografia. A plataforma pode fazer perguntas para entender melhor o contexto e, então, sugerir peças e acessórios adequados.

Após a escolha do look, o usuário pode adicionar, remover ou alterar itens diretamente na sacola de compras. A ferramenta permite consultar preços, prazos de entrega e escolher entre receber os produtos em casa ou retirá-los em uma loja física, integrando a experiência digital à estrutura omnichannel da varejista.

Flavio Reis, Chief Data & AI Officer da Lojas Renner S.A., afirma que a empresa criou uma plataforma para apoiar o cliente nas decisões de compra. "Essa é só a primeira etapa de uma jornada que vai ganhar novas funcionalidades e se expandir nos próximos meses", comenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O projeto começou no início de 2026 e passou por uma fase de testes com 2,5 mil colaboradores. A Renner desenvolveu integralmente a arquitetura da solução, que foi concebida para evoluir continuamente. A ferramenta também considera critérios de privacidade e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).