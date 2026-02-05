Assine
overlay
Início Trends
Tecnologia

Como a IA já muda seu dia a dia (e você nem percebeu)

Das recomendações na Netflix ao trajeto no app de trânsito; descubra as aplicações práticas da inteligência artificial que já fazem parte da sua rotina

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
05/02/2026 16:14

compartilhe

SIGA
x
Como a IA já muda seu dia a dia (e você nem percebeu)
Assistentes virtuais, como a Alexa, usam inteligência artificial para facilitar tarefas e interagir por voz no dia a dia. crédito: Freepik

A inteligência artificial deixou de ser um conceito de ficção científica para se tornar uma ferramenta presente em ações rotineiras. Sem que a maioria das pessoas perceba, essa tecnologia já otimiza desde o caminho para o trabalho até a escolha do próximo filme, operando silenciosamente nos aplicativos e serviços mais populares do dia a dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa integração acontece de forma tão sutil que muitas vezes passa despercebida. Quando um serviço de streaming como a Netflix ou o Spotify sugere um conteúdo com alta chance de agradar, por exemplo, não é um palpite. É a IA em ação, analisando seu histórico de consumo, as pausas, os itens que você pulou e o que outras pessoas com gosto similar assistiram ou ouviram.

Leia Mais

O mesmo princípio se aplica ao comércio eletrônico. As seções de "produtos recomendados" ou "quem comprou este item também viu" são alimentadas por algoritmos que aprendem com seus padrões de navegação e compra. O objetivo é personalizar a experiência e apresentar ofertas mais relevantes para cada consumidor.

Na rua e na organização pessoal

Ao abrir um aplicativo de trânsito como o Waze ou o Google Maps, a inteligência artificial é a principal responsável por calcular a rota mais rápida. Ela processa em tempo real uma enorme quantidade de dados, como a velocidade de outros motoristas, acidentes e interdições, para prever congestionamentos e sugerir o melhor trajeto.

As assistentes virtuais, como a Siri e a Alexa, são outro exemplo claro. Elas utilizam processamento de linguagem natural, um ramo da IA, para entender comandos de voz e executar tarefas. Desde programar um alarme e tocar uma música até responder a perguntas complexas, a tecnologia está por trás de cada interação.

A presença da IA se estende a outras funcionalidades que parecem simples, mas que dependem de sistemas complexos para funcionar. Entre as mais comuns estão:

  • Filtros de spam: serviços de e-mail usam IA para identificar e separar mensagens indesejadas, analisando padrões e características de spam.

  • Corretores automáticos: teclados de smartphones e editores de texto preveem a próxima palavra e corrigem erros com base no seu padrão de escrita.

  • Reconhecimento facial: a tecnologia que desbloqueia o celular ou agrupa fotos por rosto em sua galeria aprende a identificar características únicas em cada pessoa.

  • Atendimento ao cliente: muitos chatbots que respondem a dúvidas iniciais em sites e aplicativos são robôs programados com IA para entender e solucionar problemas comuns.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

ia inteligencia-artificial

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay