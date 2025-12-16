Assine
PLUS SIZE

Designer brasileira usa IA para deixar a moda mais inclusiva

Banco de dados promete entender diferentes tipos de corpos, mapear necessidades e transformar a relação das pessoas com suas roupas e seus corpos

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
16/12/2025 18:50 - atualizado em 17/12/2025 13:51

Amanda Momente apresenta o Dataset Wonder, sua criação para impulsionar a moda inclusiva com o uso de Inteligência Artificial crédito: LAtam Intersect PR

A designer de moda e dona da marca de roupas plus size WonderPlus, Amanda Momente, criou o primeiro banco de dados brasileiro para moda inclusiva. A ferramenta usa Inteligência Artificial (IA) para ajudar a criar roupas que se ajustam a diferentes tipos de corpos, fugindo dos padrões tradicionais que costumam guiar a indústria.

O WonderDataset foi construído depois de dois anos de estudos, que mesclam a IA generativa, com modelagem, engenharia têxtil, comportamento, referências, materiais, caimentos e decisões criativas. A designer explica que o banco de dados pode tornar a produção de peças plus size mais simples, criando uma nova era de responsabilidade na moda.

“Quando combinamos IA, dados reais e diversidade corporal, abrimos espaço para uma indústria menos tóxica. A inovação começa pela empatia: entender corpos reais, mapear necessidades e projetar soluções que respeitam quem veste, devolvendo a sensação de pertencimento e autoestima. A experiência foi impactante”, disse.

A proposta é usar a IA para tornar a indústria da moda menos tóxica. Ao combinar dados de corpos reais e diversidade, é possível criar soluções que respeitam quem veste a roupa, devolvendo autoestima e a sensação de pertencimento.

O projeto surge em um mercado em plena expansão. O setor plus size fatura cerca de R$ 900 milhões por ano no Brasil, segundo dados da Associação Brasil Plus Size (ABPS).

Para a criadora do projeto, a união entre arquitetura de dados, comportamento humano e design tecnológico está moldando o futuro da moda. A iniciativa busca oferecer autonomia estética e emocional para pessoas que a indústria tradicionalmente insiste em marginalizar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

inteligencia-artificial moda tecnologia

