Não sabe qual look usar nas festas de fim de ano? Veja as apostas para o Natal e o Réveillon
Do vermelho renovado aos metalizados e tons naturais, veja as escolhas que prometem dominar as festas de fim de ano
compartilheSIGA
Tá na dúvida do que usar nas festas de fim de ano? Ainda dá tempo de escolher a melhor opção. Quer uma ajudinha para acertar no look? Então anote as principais apostas para o Natal e o Réveillon com dicas da especialista em moda, Gisele Gomes, CEO da Friga Moda Feminina.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O vermelho segue como protagonista do Natal, mas aparece em versões mais profundas e terrosas, com uma proposta mais madura e acolhedora. Para Gisele, a cor reforça o clima afetivo das celebrações. "É um vermelho que transmite presença e proximidade, sem aquela formalidade excessiva", afirma.
Quer fugir do óbvio? Além do vermelho e do verde tradicionais, os metalizados suaves, como prata e cobre, ganham espaço em produções que apostam em brilho com elegância. Já os neutros modernos, como bege e branco gelo, são boas escolhas para quem prefere sofisticação sem exageros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os verdes também se destacam em variações como oliva, folhagem e esmeralda, remetendo à natureza e à sensação de equilíbrio. "Esses tons simbolizam renovação e ajudam a criar uma estética mais calma para as festas", explica Gisele.
E na virada do ano, o branco continua absoluto, mas surge renovado com tecidos texturizados, acabamentos acetinados e combinações com peças metalizadas. Pastéis delicados, como verde menta e rosa pálido, e nuances terrosas, como a terracota, completam a paleta. "São escolhas que refletem esperança e um desejo de começar o ano com leveza", conclui.