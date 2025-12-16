Não sabe qual look usar nas festas de fim de ano? Veja as apostas para o Natal e o Réveillon

Tá na dúvida do que usar nas festas de fim de ano? Ainda dá tempo de escolher a melhor opção. Quer uma ajudinha para acertar no look? Então anote as principais apostas para o Natal e o Réveillon com dicas da especialista em moda, Gisele Gomes, CEO da Friga Moda Feminina.

O vermelho segue como protagonista do Natal, mas aparece em versões mais profundas e terrosas, com uma proposta mais madura e acolhedora. Para Gisele, a cor reforça o clima afetivo das celebrações. "É um vermelho que transmite presença e proximidade, sem aquela formalidade excessiva", afirma.

Quer fugir do óbvio? Além do vermelho e do verde tradicionais, os metalizados suaves, como prata e cobre, ganham espaço em produções que apostam em brilho com elegância. Já os neutros modernos, como bege e branco gelo, são boas escolhas para quem prefere sofisticação sem exageros.

Os verdes também se destacam em variações como oliva, folhagem e esmeralda, remetendo à natureza e à sensação de equilíbrio. "Esses tons simbolizam renovação e ajudam a criar uma estética mais calma para as festas", explica Gisele.

E na virada do ano, o branco continua absoluto, mas surge renovado com tecidos texturizados, acabamentos acetinados e combinações com peças metalizadas. Pastéis delicados, como verde menta e rosa pálido, e nuances terrosas, como a terracota, completam a paleta. "São escolhas que refletem esperança e um desejo de começar o ano com leveza", conclui.