A virada do ano é data para ser comemorada. Não importa se vai ser festa grande ou pequena, formal ou informal, ou apenas ir para a areia da praia ouvir o show e ver os fogos, todo mundo quer estar arrumado, bonito, elegante, com cabelo e maquiagem up to date, para ficar bem nas fotos que serão postadas. Afinal de contas, temos que dar tchau a 2023 com chave de ouro e receber 2024 no maior alto-astral. O importante é poder aproveitar esse momento na sua melhor versão. Por isso, Ana Paula Coutrim, consultora de treinamento técnico da Fast Escova, preparou oito dicas de penteados e maquiagens para arrasar hoje a noite. Quem tem jeito para maquiagem conseguira fazer tudo sozinha, mas não se desespere, muitos salões de beleza já avisaram que abrirão hoje.



Segundo Ana Paula, se estiver na praia ou ao ar livre, a maquiagem à prova d’água é a escolha ideal, para não se preocupar. Além disso, como os eventos dessa época tendem a ser longos, produtos de longa duração são fundamentais para que a maquiagem permaneça impecável ao longo de toda celebração. Veja o que está em alta:

Batom Vibrante – Algo que nunca sai de moda são os batons. Com ele, todo look fica mais elegante e cores como vermelho, bordô e até um rosa intenso podem dar um ar mais ousado. “Deixe o batom ser a estrela da maquiagem. Para complementar, uma máscara de cílios ou lápis esfumado nos olhos deixará a maquiagem ainda mais poderosa. Batons de longa duração podem ser o grande diferencial, pois assim é possível aproveitar a festa mesmo comendo e bebendo, sem precisar correr para o banheiro para retocar o batom”, comenta Ana.

Delineador – Seja ele preto ou colorido, é uma tendência que veio para ficar e há diversas formas de fazer e deixar a make mais parecida com você. Para o Ano Novo, invista em cores que vão compor a sua roupa.

Brilho e Glow – Uma maquiagem mais brilhante complementa perfeitamente o espírito festivo do Ano Novo, repleta de fogos de artifício e luzes. Não deixe de embarcar nessa moda, apostando em tons dourados e prateados. Iluminador, gloss e sombras cintilantes também podem realçar o visual festivo.

Olhos esfumados – Esse estilo de maquiagem destaca os olhos e traz um tom mais dramático e elegante para o look. Mesmo sendo clássico, vale apostar em tons não convencionais como dourado, prata e esverdeado.

Cabelos presos – Considerando que o final do ano no Brasil é marcado pelo verão, penteados com os cabelos presos podem ser grandes aliados para enfrentar o calor. Assim é possível dançar, pular e se divertir à vontade que o cabelo permanecerá intácto. Rabos de cavalos, tranças e coques baixos, são ótimas opções para curtir as festas sem preocupações.

Semipreso – Em alta, o penteado semipreso oferece uma combinação perfeita de sofisticação e praticidade. Ideal para quem gosta de facilidade, ele ainda pode ser personalizado com acessórios elegantes que combinam com a comemoração, deixando mais descontraído e se adaptando a qualquer tema.

Ondas – As ondas naturais adicionam um toque romântico e combina com todo tipo de festa, proporcionando um visual deslumbrante e moderno para qualquer ocasião. Pode fazer o ondulado à moda antiga, tipo Old Hollywood, ou as mais moderna, que são as ondas desestruturadas. Ou ainda aquelas naturais a la Gisele Bündchen.

Extensões – Os penteados com extensões têm ganhado destaque nos últimos anos, oferecendo uma ampla variedade, desde perucas completas até apliques e fios sintéticos, como lã para dreads e tranças afros em várias cores. Essa opção possibilita uma transformação única, sem a necessidade de alterações permanentes em seu próprio cabelo. Por ser flexível, é uma escolha perfeita para quem busca chamar atenção nas festas de fim de ano sem comprometer a integridade capilar.

“A chave é se divertir e se sentir confiante. Escolha a maquiagem e o cabelo que mais combine com o seu gosto pessoal e que irá te fazer sentir confortável durante todo o evento. Para fechar o ano, nada melhor do que poder ser você mesmo”, finaliza Ana.