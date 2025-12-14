Natal com estilo

Em família, com amigos, pequena ou grande os encontros para brindar o Natal sempre são especiais. Seja a tradicional ceia na noite do dia 14, um caprichado café da manhã no dia 25, um grande almoço no dia ou um lanche no fim da tarde geralmente na casa da vovó –, as pessoas sempre se arrumam para ficarem bonitos nas fotos. E em época de redes sociais, isso se potencializa.

coven Divulgação



Nas festas de confraternização, que borbulham em dezembro, a moda é determinar a cor da roupa, sempre nos tons do Natal. Verde, vermelho e branco são os tons mais pedidos, e se o encontro é mais chique cabe um dourado ou prateado. O motivo? As fotos ficam mais harmônicas e, consequentemente, mais instrangramáveis.



Como o mercado não perde nenhuma oportunidade, as coleções de fim de ano da maioria das grifes de moda feminina já trazem em sua cartela de cores modelos nestes tons. E o público corresponde, aquecendo as vendas.



No Natal,

o vermelho simboliza amor, paixão, alegria e o sacrifício de Jesus (seu sangue), enquanto o verde representa vida, esperança, renovação e eternidade (como os pinheiros perenes) e o branco traz pureza, paz, inocência e a neve, criando um clima de serenidade e espiritualidade, combinando tradição cristã com a beleza da natureza e a alegria da data.

Victor Dzenk Divulgação



Mas o que estas cores representam no Natal? O vermelho representa o amor divino e o espírito natalino, a alegria de dar e receber presentes. No significado religioso simboliza o sangue de Jesus Cristo, que em sua morte será derramado na cruz para nos purificar de nossos pecados. E dentro da tradição lúdica remete às frutas vermelhas do azevinho e à imagem icônica do Papai Noel.



O verde representa esperança e a vida eterna, renovação e crescimento, vindo das folhas perenes das árvores de Natal. Remete à natureza e ao vigor que resiste ao inverno.



O branco simboliza paz, inocência e a serenidade que o nascimento de Jesus trouxe ao mundo. Dentro do simbolismo lúdico representa a neve que cobre as paisagens no inverno, criando um ambiente calmo e elegante.



Essas cores juntas criam a atmosfera festiva, combinando a espiritualidade da história cristã com os elementos naturais e a alegria da celebração.