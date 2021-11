PatBo lançou uma coleção para agradar a qualquer pedida (foto: PatBO/divulgação)



Como você vai querer passar a virada do ano? De branco ou bem colorida? Não importa, o que vale é celebrar e brindar a liberdade com muito conforto, leveza e alegria. Foi com esse espírito que a PatBo lançou uma coleção para agradar a qualquer pedida