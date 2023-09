Estilo e beleza para todos

685

Refúgio dos Pássaros - Cristina Goulart, Juliana Trópia e Cláudia Regina (foto: Ivan Araújo/Divulgação)







A mostra anual de decoração Morar Mais por Menos BH 2023 já está aberta em uma bela casa no Bairro Cidade Jardim, com 32 ambientes, assinados por 43 profissionais, e pode ser visitada até o dia 24. Com proposta de apresentar soluções elegantes e acessíveis ao bolso e, ao mesmo tempo trazer as últimas tendências do design contemporâneo e decoração, arquitetos, decoradores, paisagistas e designers tiveram que se superar para conseguir cumprir essa missão, que não é fácil. Além da exposição dos ambientes, a mostra conta com uma programação de lazer para os visitantes com bar, restaurante A Cozinha de Sofia, doceria e uma programação musical com DJs e bandas.

Escritório Conexões %u2013 Darlene França e Jacqueline Galdino (foto: Ivan Araújo/Divulgação)

A casa, em estilo modernista, foi construída por Arcângelo Maletta nos anos 1950, e ao final da obra, em 1958, o imóvel foi vendido para a família Cozac Tammaro, a quem ainda pertence. Lá, viveram três gerações dessa família. Quem nos conta a história é Liliana Vale, neta do primeiro morador, Eduardo Cozac, imigrante sírio. Primorosamente bem conservada ao longo das quase sete décadas, passou por algumas reformas, mas preserva grande parte de sua construção original, como as paredes revestidas de pedra, o piso em mármore e parquet de madeira, a escada com o corrimão em cobre, as portas de vidro de acesso para a piscina, um painel de pastilhas decorativo, armários em lambri de jacarandá, e os jardins na área externa.

Refúgio %u2013 Greice Kelle Aguiar e Ana Flávia Silva (foto: Ivan Araújo/Divulgação)

A Morar Mais Por Menos foi criada no Rio de Janeiro, em 2004, por Lígia Schuback e Sabrina Schuback Rocha, e se tornou referência quando o assunto é decorar com bom gosto e preço justo. Além de Belo Horizonte, já passou por outras 13 cidades brasileiras em 83 edições: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Natal, Curitiba, Porto Velho, Porto Alegre, Campo Grande, Cuiabá, Vitória, Recife e Salvador. A maioria dos profissionais que participam estão começando na profissão, mas vários deles já participaram de outras edições da exposição.

Sala de Jantar Brasilidade em Destaque %u2013 Estúdio Dois Arquitetura %u2013 Victor Chicri e Marcela Saraiva (foto: Ivan Araújo/Divulgação)

Vamos destacar alguns dos ambientes, dando uma pequena amostra do que encontrarão na visita. O jardim e a varanda da bilheteria trazem um clima praiano, bem brasileiro, inspirado na memória afetiva das designers Juliana Trópia e Cláudia Regina. A ideia de sustentabilidade está presente nas plantas e na escolha de materiais naturais como a palhinha, o algodão e a madeira. O destaque fica por conta da instalação artística com pássaros, representando o pensamento que nos permite voar.

Olavio José e Débora Xavier criaram um Living que valoriza o “feito a mão”, enfatizando os produtos brasileiros através da arte. A Sala de jantar é assinada por Victor Chicri e Marcela Saraiva e traz abajur feito de garrafa reciclável, folhas e galhos secos. A Sala Morada, de Vânia Costa e Mariana Lopes apresenta uma parede construída com mais de mil tijolinhos artesanais sustentáveis, segundo as profissionais. A Varandoteca, de Bruna Sena, foi feita em uma varanda pequena e com um espaço esquecido debaixo da escada. Um ambiente de brincar e ler, com foco na criatividade, com menos brinquedos e mais brincadeiras.

SERVIÇO





Até 24/9

De terça a sexta, das 16h às 22h;

aos sábados, das 13h às 22h,

aos domingos, das 13h às 19h

Rua Olímpio de Assis, 381

Cidade Jardim