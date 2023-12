Branco, amarelo, vermelho, dourado ou prateado. Paz, dinheiro, amor. Essas são as cores mais usadas na noite da virada do ano, e seus significados. Quem escolhe a cor tem certeza que receberá o que deseja no ano que está por vir. Pelo menos essa é a tradição de décadas. Mas, como tudo está mudando, e agora cada um usa o que quer, o preto também entrou na onda, e não entra com o peso de tristeza ou mau agouro, de jeito nenhum. É a representação de elegância e bom gosto, porque cai bem em todo mundo, e em todas as situações.

POU, de Paula CorrÊa Divulgação

A estilista e empresária mineira Paula Corrêa, da POU, que já tem entre suas clientes ninguém menos que a cantora Anitta, acaba de lançar uma coleção para fim de ano. Seu conceito é o slow fashion, e as peças são quase exclusivas, já que cria de quatro a cinco modelos e faz pouquíssimas peças de cada. Todas as peças são focadas em um público mais jovem, em seda pura branca, e algumas com detalhes em dourado.



fora da caixa

Paula foi criada desde pequena no mundo do direito, já que sua mãe, Roberta, é advogada. “Sempre tive na cabeça que seguiria os passos da minha família, mas esse mundo não era para mim, sempre pensei muito fora da caixa, tinha ideias fora da curva, o que também já me fez ser considerada uma pessoa não muito convencional. Gostava de explorar minha criatividade e sentia que o direito era algo muito monótono para mim”, conta.

Coleção de fim de ano da Animale Divulgação



“Desde nova, criava brincadeiras na minha cabeça que só eu entendia. À medida que fui crescendo, fui aplicando isso na minha vida e na minha paixão pela moda e sempre me vesti de forma diferente. Minha inspiração era minha avó, que é muito vaidosa. Quando minha mãe se casou, eu mesma quis fazer meu vestido de dama, que copiei de uma Barbie que eu tinha. Hoje, vendo vídeos de quando era criança, lembro que gostava de usar roupas da minha mãe e ficava fazendo desfiles para meus pais. Nas épocas das festas de 15 anos, nunca fui em uma loja comprar roupa, eu queria fazer a minha, e fiz todas com a Glorinha Resende, e nós criávamos os modelos juntas. Quando fiz 20 anos me mudei para São Paulo, lá meu olhar mudou, vi que poderia seguir essa carreira da moda e ter um futuro na área. Comecei trabalhando na Ellus, que é da Adriana Bozon, grande amiga da minha mãe, uma tia para mim, uma grande inspiração. Ela me encorajou a seguir meu sonho.”

POU Divulgação



Em 2021, Paula passou por uma fase mais introspectiva e desenhou vários modelos. Quando se deu conta, tinha criado uma coleção. Bastou uma amiga encorajá-la a vender as peças que ela decidiu abrir a POU. Sucesso total, um dos modelos se esgotou em uma semana. “Amo o que faço, sempre levo um pouco de mim para as roupas. A mulher que veste o POU é segura, não se importa com tabus impostos pela sociedade. Hoje, já me sinto realizada, fomos reconhecidos por muitas revistas, fazemos muita produção e vestimos pessoas muito importantes como Anitta”, explica.



A coleção de fim de ano se chama Disruptura e tem a ver com uma pessoa que largou velhos hábitos, desapegou de certas futilidades, para olhar para frente, para o novo, que pode ser o que quiser. A mensagem principal da marca é: se não está bom, rompa com tudo e comece 2024 em um novo caminho. Todas as peças têm nomes de filosofias, filósofos ou pessoas que quebraram padrões e lutaram pelo seu direito e pelo novo, como Kabbalah, Malala, Socrática e, por último, Cleópatra.



CELEBRATE

A Animale lançou a coleção Celebrate, um convite para celebrar a vida e o iniciar de um novo capítulo. É o que guia o conceito da coleção de festas da marca. Com uma seleção de tecidos nobres, a seda, carro-chefe da marca, aparece em criações fluidas e elegantes, proporcionando a leveza essencial para a estação mais quente do ano. Repaginado, o couro é apresentando com frescor, através de recortes e comprimento mini. Já o brilho se manifesta em diversas formas, assegurando o glamour característico do período. A mulher Animale é livre, atravessa diferentes idades, demonstrando o marco tempo apenas como símbolo para a abertura de um mundo de experiências e possibilidades. A campanha, fotografada em cenários diferentes, reflete exatamente o conceito de dois “moods” essenciais para o final do ano. Primeiramente, o momento de festas, onde o fundo dourado valoriza os looks “glam”. Por outro lado, roupas leves e frescas são atreladas à inspiração de um pôr do sol na praia, emitindo o clima de férias.



CASUAL CHIQUE

Com olhar otimista, a NV, de Nati Vozza, enaltece o clima festivo de fim de ano com a Celebre-se. Um convite para ser autêntica dos pequenos – mas importantes – momentos festivos, como as especiais ocasiões de confraternização com as amigas e, acima de tudo, se deliciar com a expressão dos próprios jeitos, desejos e autenticidade, potencializando a própria força. Os modelos da coleção fim de ano foram criados de forma que podem ser usados no alto verão, um estilo casual chique, como os macacões com recortes, peças com detalhes de guipir e as clássicas alfaiatarias, que fazem parte do DNA da NV, e que chegam reeditadas em linho e tecidos leves. n