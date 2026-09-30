Moda masculina em 2026: novo código de estilo e identidade

O gasto mundial com luxo alcançou 1,44 trilhão de euros em 2025 e atravessa uma mudança de significado, segundo o estudo Bain-Altagamma, que identifica a migração do luxo da validação social para a realização pessoal. O movimento ajuda a explicar o que ocorre no vestuário masculino: em vez de organizar o guarda-roupa pela visibilidade da etiqueta, parte dos consumidores passou a avaliar caimento, durabilidade e compatibilidade entre as peças. É esse território que o Angel Boss, portal dedicado a moda masculina, luxo, lifestyle, negócios e cultura, acompanha em suas publicações.

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O deslocamento também aparece nas projeções da indústria. O relatório The State of Fashion, assinado pela consultoria McKinsey em parceria com o Business of Fashion, registra que 46% dos executivos consultados esperavam condições piores para o setor em 2026, ante 39% na edição anterior, e aponta o mercado médio como o segmento de crescimento mais acelerado, no lugar antes ocupado pelo alto luxo. Entre consumidores de alta renda, qualidade de produto, artesania e atendimento presencial estão entre os fatores citados como determinantes para novas compras.

Caimento e curadoria antes da etiqueta

No cotidiano do vestir, esse cenário se traduz em critérios técnicos que independem de faixa de preço. O caimento responde pela leitura visual de uma peça: ombro alinhado à estrutura do corpo, comprimento de manga que deixa aparecer parte do punho da camisa e cintura posicionada sem tensionar o tecido produzem um resultado mais equilibrado do que a simples troca de marca. Ajustes de alfaiataria em peças prontas, prática comum em ternos, blazers e calças, costumam corrigir a maior parte dessas distorções.

A composição do armário segue lógica parecida. Um conjunto reduzido de peças combináveis entre si, com camisas de algodão, calças em cores neutras, um blazer estruturado, um sapato de couro e tênis de desenho discreto, amplia o número de combinações possíveis sem exigir volume de compras. A chamada assinatura pessoal, elemento recorrente na imagem de quem veste, costuma se apoiar em três pontos: uma paleta de cores estável, um acessório de uso frequente e um tipo de acabamento que se repete entre as peças.

Revenda e relógios ampliam o repertório

O acesso a produtos de maior valor agregado também mudou de caminho. O mercado de segunda mão deve crescer de duas a três vezes mais rápido que o primário até 2027, conforme a mesma análise da McKinsey, enquanto o levantamento da Bain indica que metade dos consumidores de luxo consulta a oferta usada antes de comprar um item novo. No segmento de relógios, o estudo observa a preferência por conhecimento técnico e raridade em substituição ao consumo guiado por lançamentos, dinâmica que sustenta o próprio mercado de revenda.

A joalheria segue trajetória semelhante. A categoria deve crescer mais de quatro vezes o ritmo do vestuário em unidades vendidas, resultado associado à busca por itens de vida útil longa e ao aumento da compra destinada ao próprio consumidor, comportamento observado entre homens e mulheres. Óculos com tecnologia embarcada aparecem como categoria em expansão, com lançamentos previstos e projeção de mercado superior a 30 bilhões de dólares até 2030.

Imagem pessoal como parte do repertório

A escolha de roupas divide espaço, no repertório masculino, com temas como gastronomia, viagem, design e negócios. O mesmo relatório setorial descreve consumidores que redirecionam parte do orçamento para bem-estar e experiências e que demonstram maior proximidade com marcas de identidade definida. Para o leitor, isso significa menos peso em tendências de ciclo curto e mais atenção a decisões de compra que resistam a uma temporada.

O Angel Boss organiza sua cobertura a partir dessa leitura, ao reunir moda, luxo, beleza, cultura e comportamento em um mesmo repertório editorial. A proposta do portal é tratar o vestuário como parte de um conjunto mais amplo de escolhas, e não como assunto isolado de tendências sazonais.

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Ternos e sapatos sociais deixaram de ocupar sozinhos o vocabulário da elegância masculina, mas não saíram de cena: convivem com jeans, malhas técnicas e tênis em combinações que variam conforme a ocasião. O que muda é o critério de decisão, que se desloca da exibição de marca para a adequação entre peça, corpo, rotina e finalidade de uso.