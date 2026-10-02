Celebridades e TV
Ana Maria Braga renova o visual para a segunda temporada do “Chef de Alto Nível”
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O novo corte tem um formato assimétrico. De um dos lados, os fios ficam bem curtos e próximos ao couro cabeludo, em uma proposta que lembra o corte pixie. Do outro, uma mecha mais longa chega à altura do queixo. O cabelo também ganhou camadas e repicados na parte superior e na nuca, o que proporciona mais volume e movimento aos fios. Na coloração, a apresentadora manteve o loiro claríssimo, com a raiz levemente mais escura. Foto: Reprodução / Instagram
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Para comandar o reality, Ana Maria Braga ficará afastada do "Mais Você" por cerca de 45 dias e se dedicará exclusivamente às gravações do novo programa, que acontecem no Rio de Janeiro. Aliás, três competidores foram apresentados ao público no programa matinal no dia 1 de outubro. O restante será apresentado aos poucos. Foto: Divulgação TV Globo
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Ao todo, a nova temporada terá 24 competidores, que disputarão o título em três cozinhas, como de costume. A segunda temporada de "Chef de Alto Nível" estreia em 13 de outubro de 2026 e será exibida após "Quem Ama Cuida". O vencedor da competição receberá um prêmio de 500 mil reais. Foto: Divulgação TV Globo
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Os mentores da segunda temporada do reality culinário continuaram sendo os renomados chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto. Os participantes recebem orientação dos mentores ao longo das provas, que testam conhecimentos técnicos e domínio de diferentes ingredientes. Foto: Divulgação TV Globo
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A primeira temporada de "Chef de Alto Nível" também foi apresentada por Ana Maria Braga e estreou em 15 de julho de 2025, com 24 cozinheiros. O grupo era formado por oito cozinheiros amadores, oito profissionais e oito criadores de conteúdo digital, que disputaram provas em três cozinhas com diferentes níveis de dificuldade. Foto: Divulgação TV Globo
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Durante a competição, os participantes foram orientados pelos chefs Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda. No episódio final, exibido em 21 de agosto de 2025, os três mentores escolheram o campeão ao vivo. Luiz Lira, do Time Atala, venceu Arika Messa e Allan Mamede e recebeu o prêmio de 500 mil reais. Foto: Divulgação TV Globo
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O reality culinário é o primeiro programa de Ana Maria Braga em horário nobre na Globo. Nascida em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, em 1º de abril de 1949, a apresentadora construiu uma longa carreira na televisão e ficou conhecida por comandar programas matinais. Desde 1999, ela apresenta o "Mais Você", da TV Globo. Foto: Reprodução TV Globo
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