Café moído com bicarbonato de sódio: para que serve e em quais casos a mistura é indicada

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Limpar e desinfetar um local nem sempre elimina odores desagradáveis. Aromas fortes gerados por lixeiras ou alimentos estragados na geladeira podem permanecer no ambiente durante dias, resistindo apenas à ventilação.

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Um truque caseiro simples reúne dois itens comuns para combater o problema: bicarbonato de sódio e café moído. Embora a solução não faça milagres, cada ingrediente desempenha um papel distinto na redução do mau cheiro.

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Ação do bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio é um composto salino que atua como agente alcalinizante e regulador de acidez. Ao entrar em contato com o produto, determinados ácidos voláteis formam compostos menos voláteis, diminuindo a intensidade do odor.

O Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aponta o bicarbonato como uma das melhores opções contra odores persistentes em geladeiras e congeladores. A entidade orienta colocar o pó em recipiente aberto ou espalhá-lo sobre uma grande superfície para aumentar o contato com o ar. O resultado depende da substância geradora: odores causados por sujeira acumulada, mofo ou umidade exigem limpeza prévia.

O papel do café moído

A borra e o pó de café retêm aromas do ar por meio de propriedades de absorção. Um estudo publicado pela revista "Journal of UOEH" avaliou a capacidade da borra de reter diferentes compostos orgânicos voláteis. O Departamento de Agricultura norte-americano também classifica o café moído fresco como opção para refrigeradores.

A junção das duas substâncias une funções complementares: o bicarbonato neutraliza certos compostos químicos, enquanto o café absorve outros e libera sua essência no espaço.

Modo de preparo e cuidados

Para aplicar o método, basta misturar uma pequena quantidade de café moído e bicarbonato de sódio em um recipiente aberto. A mistura deve permanecer totalmente seca e exposta ao ambiente, sem adição de água ou outros líquidos.

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Quem optar por borra de café recente precisa deixá-la secar totalmente antes do uso, pois a umidade provoca mofo e deteriora o material. O pote deve ser renovado assim que perder a eficácia ou ficar úmido. Mantenha a preparação longe de crianças e animais de estimação, além de evitar qualquer contato com alimentos.