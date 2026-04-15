Café na geladeira: o truque simples para eliminar odores indesejados

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A geladeira é um eletrodoméstico essencial, mas pode facilmente se tornar fonte de odores desagradáveis, seja por um alimento esquecido ou pela mistura de cheiros de diferentes produtos. Felizmente, uma solução simples e barata pode estar na sua cozinha: o pó de café.

Além de ser a bebida preferida de muitos, o café possui propriedades que o tornam um excelente desodorizador natural, capaz de neutralizar cheiros fortes e manter o interior do seu refrigerador mais agradável.

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Por que o café funciona?

A eficácia do café como neutralizador de odores está ligada à sua composição química. O pó de café contém nitrogênio, que reage e ajuda a neutralizar compostos de enxofre (como gás sulfídrico) presentes no ar, que são frequentemente responsáveis por maus odores. Além disso, sua natureza porosa permite que ele absorva outras moléculas de cheiro, funcionando como um filtro natural.

Como fazer o truque funcionar

Escolha o café: Você pode usar tanto o pó de café novo quanto a borra de café já usada. Se optar pela borra, é fundamental que ela esteja completamente seca antes de ir para a geladeira para evitar a formação de mofo.

Prepare o recipiente: Coloque duas a três colheres de sopa do pó de café em um recipiente aberto, como um pires, um pote pequeno ou um copo.

Posicione na geladeira: Deixe o recipiente em um canto ou no fundo de uma das prateleiras, onde não atrapalhe o uso diário e não corra o risco de ser derramado.

Faça a troca regular: Para garantir a eficácia, o ideal é trocar o pó de café a cada 15 a 30 dias. Um bom indicador prático é quando o café perde seu aroma característico, sinal de que sua capacidade de absorção diminuiu.

Cuidados importantes

Apesar de ser uma ótima dica, é importante lembrar que o café não substitui a limpeza. Mantenha sua geladeira higienizada, descartando alimentos vencidos e limpando derramamentos. Além disso, tenha cuidado com alimentos que podem absorver odores, como laticínios e ovos. Se possível, mantenha-os em recipientes bem fechados para não ficarem com gosto de café.

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