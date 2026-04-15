Bicarbonato na geladeira: o segredo para acabar com o mau cheiro

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Abrir a geladeira e sentir um cheiro desagradável é uma situação comum e frustrante. Mesmo com a limpeza em dia, alguns alimentos, como queijos, peixes ou vegetais em decomposição, podem deixar odores persistentes. Felizmente, a solução é simples, barata e provavelmente já está na sua despensa: o bicarbonato de sódio.

Diferente de aromatizantes que apenas mascaram o problema, o bicarbonato de sódio atua quimicamente para neutralizar as partículas que causam o mau cheiro, purificando o ar dentro do eletrodoméstico de forma eficaz e segura.

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O segredo está na sua composição química. O bicarbonato de sódio (NaHCO?) é uma substância anfotérica, o que significa que ele pode reagir tanto com ácidos quanto com bases. Os odores dos alimentos são, em sua maioria, compostos por partículas ácidas ou básicas voláteis. Ao entrar em contato com elas, o bicarbonato as neutraliza, transformando-as em sais neutros e sem cheiro.

Como usar o bicarbonato para tirar o mau cheiro da geladeira?

O processo é extremamente simples. Siga os passos:

Coloque cerca de meia xícara de bicarbonato de sódio em um recipiente aberto. Para melhores resultados, use um pote largo e raso, pois isso aumenta a área de superfície em contato com o ar. Posicione o recipiente em uma prateleira central ou superior da geladeira. Esses locais costumam ter melhor circulação de ar, o que ajuda o bicarbonato a absorver os odores de todo o interior do aparelho de forma mais eficiente. Para garantir a eficácia contínua, o bicarbonato de sódio deve ser trocado mensalmente (a cada 30 dias). Uma boa dica é anotar a data da troca no próprio recipiente. Se você perceber que os odores estão voltando antes desse período, especialmente após armazenar alimentos com cheiro muito forte, pode ser necessário realizar a troca antes do prazo.

Outras vantagens e cuidados importantes

Além de eliminar odores, o bicarbonato é um excelente aliado na limpeza da geladeira. Com ele, é possível criar uma pasta com um pouco de água para remover manchas e sujeiras das prateleiras e paredes internas. É importante lembrar que o bicarbonato que ficou na geladeira absorvendo odores não deve ser utilizado para consumo alimentar ou em receitas.

Lembre-se: o bicarbonato neutraliza os odores existentes, mas não impede que eles surjam. A melhor forma de prevenir o mau cheiro é manter a limpeza regular do eletrodoméstico e armazenar os alimentos em potes bem vedados.

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Este artigo foi gerado por inteligência artificial e revisado por um editor humano.