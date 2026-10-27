Análise da Anvisa para remédio importado pode chegar a 60 dias

Quem precisa trazer do exterior um medicamento prescrito pelo médico deve contar, desde o início, com o tempo de liberação. Segundo a Anvisa, a primeira manifestação da agência sobre a documentação de uma importação sai, em média, em 15 dias úteis, e a conclusão da análise pode chegar a 60 dias, conforme a modalidade da operação. Quando a agência pede informações adicionais, a contagem é interrompida.

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Por isso, a organização dos papéis pesa tanto quanto a compra. A Relifarm , empresa que acompanha a importação de medicamentos prescritos para pacientes e famílias, chama atenção para o peso de cada etapa. “Trazer uma carga do exterior para atender a um paciente não é um processo simples. É preciso cumprir regras, reunir documentos, acompanhar burocracias e lidar com os setores aduaneiro, sanitário, regulatório e logístico. Cada etapa tem sua exigência e qualquer informação incompleta pode atrasar a operação”, afirma a Relifarm.

Mais pedidos em análise

O momento pede ainda mais planejamento. Em outubro de 2026, a Anvisa informou ter registrado aumento expressivo das importações nos seis meses anteriores, sobretudo de medicamentos não regularizados no país.

Uma receita médica, sozinha, não encerra o caminho. Dependendo do medicamento e da modalidade, é preciso reunir documentos, identificar o procedimento correto, comprovar a finalidade do produto e acompanhar a liberação, já que a Anvisa diferencia as regras conforme a parte responsável pela compra e a destinação do medicamento.

Cada pedido passa por exigências de diferentes áreas. Os setores aduaneiro, sanitário, regulatório e logístico participam de fases que começam na análise dos documentos e terminam na entrega. Alguns produtos ainda dependem de cuidados específicos de armazenamento e transporte, como o controle de temperatura.

Quando a espera faz diferença no tratamento

Em casos de doenças graves ou raras, a burocracia pode determinar quanto tempo o paciente levará para começar uma alternativa terapêutica. Estimativas divulgadas pelo Ministério da Saúde indicam que cerca de 13 milhões de brasileiros, o equivalente a aproximadamente 6% da população, convivem com alguma doença rara. Muitas dessas condições exigem tratamentos altamente especializados.

Nesses casos, a continuidade do tratamento conta. Falhas ou dados incompletos podem interromper ou atrasar o processo, e saber o que esperar de cada fase passa a ter valor tanto para o paciente quanto para a equipe médica.

Informação clara do início ao fim

A Relifarm atua da organização das informações e dos documentos até a coordenação das etapas da importação, acompanhando dados do produto, origem, trâmites e condições de entrega. O trabalho não interfere na decisão clínica nem substitui o acompanhamento do profissional de saúde, que segue responsável pela indicação do tratamento.

Para a empresa, explicar o andamento é parte do serviço. “O paciente geralmente chega até nós em um momento de muita preocupação. Por isso, além de cumprir as exigências legais, é importante explicar o que está acontecendo em cada etapa. A família precisa saber quais documentos são necessários, quais são os prazos e quais fatores podem interferir na entrega”, diz a Relifarm.

Quanto tempo esperar pela liberação

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Na prática, o prazo de liberação de um remédio importado depende da modalidade da operação e da qualidade da documentação apresentada. A primeira manifestação da Anvisa leva, em média, 15 dias úteis, e a análise completa pode chegar a 60 dias. Com documentos completos, fornecedor de procedência comprovada e acompanhamento de cada etapa, a família ganha previsibilidade entre a receita e a entrega.