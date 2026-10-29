Por que 480 milhões de agulhas de cobre foram parar em órbita? Experimento militar de 1963 testa comunicações por rádio e deixa um legado de resíduos no espaço
Criada para proteger comunicações, a audaciosa missão espacial da década de 1960 ainda deixa vestígios metálicos ao redor do nosso planeta
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O espaço se transformou em um lugar profundamente diferente do que era há mais de 50 anos, acompanhando as transformações que também ocorreram no resto do planeta. O avanço tecnológico e o desenvolvimento contínuo contribuíram enormemente para que a órbita ficasse repleta de dispositivos e objetos construídos por seres humanos. Atualmente, todos os dispositivos enviados ao espaço se caracterizam pela alta complexidade e pela fabricação com materiais muito avançados.
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Anos atrás, o cenário tecnológico era muito mais simples do que o atual. Um exemplo claro dessa época foi o sistema de comunicação lançado pelo Exército dos Estados Unidos no ano de 1963. A iniciativa militar tinha como finalidade viabilizar a comunicação via rádio com outros países. Para que esse formato de transmissão funcione de maneira adequada, os sistemas precisam necessariamente estar posicionados no espaço, permitindo que os sinais emitidos consigam retornar à Terra.
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Naquele período histórico, contudo, as transmissões de longa distância enfrentavam um obstáculo recorrente: as comunicações eram frequentemente instáveis. O fluxo de sinal sofria com interferências constantes vindas do ambiente espacial, provocadas de modo especial pelas erupções solares.
O refletor gigante da Força Aérea
Com o objetivo de resolver essa instabilidade nas transmissões, a Força Aérea dos Estados Unidos desenvolveu e colocou em prática o Projeto West Ford. O plano consistia no envio de milhões de cabos de cobre para o espaço, posicionados dentro da órbita da Terra. A meta principal estabelecida para a missão era construir um refletor de rádio gigante capaz de estabilizar as comunicações de longa distância.
Durante a operação espacial, o exército lançou um anel de cabos composto por exatamente 480 milhões de agulhas de cobre ao redor da Terra. Toda essa estrutura metálica formou uma espécie de cinturão localizado a 3.600 quilômetros acima da Terra, projetado para operar como uma antena em miniatura para os sinais enviados.
Depois de prestar anos seguidos de serviço, o anel metálico se dissipou relativamente há pouco tempo. Apesar dessa dispersão da formação inicial, diversos fragmentos de cobre continuam presentes no espaço como parte dos detritos espaciais que orbitam o nosso planeta.
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Especificamente, mais de 20 aglomerados dessas peças de cobre continuam em órbita acima de nós, segundo uma verificação realizada no último dia 8 de outubro de 2026 pelo "Space Daily".