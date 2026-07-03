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Nasa lança missão para recuperar telescópio

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AFP
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Repórter
03/07/2026 11:26

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A Nasa lançou, nesta sexta-feira (3), uma missão robótica para tentar impedir a desintegração de um de seus telescópios, já obsoleto, uma operação perigosa que deve durar vários meses.

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Inicialmente agendado para terça-feira, o lançamento do robô foi adiado devido ao mau tempo e, posteriormente, a problemas técnicos. 

Finalmente, ocorreu às 8h36 GMT (05h36 de Brasília) desta sexta-feira, a partir de um atol no oceano Pacífico.

Desenvolvida pela startup americana Katalyst, a nave espacial foi lançada por um pequeno foguete chamado Pegasus, que por sua vez foi lançado de um avião. 

Assim que atingir uma órbita próxima à do satélite Swift, o robô implantará painéis solares e realizará uma série de verificações. 

Em seguida, ele terá que localizar o telescópio Swift na imensidão do espaço, orbitá-lo e acoplar-se a ele usando três braços robóticos. Estima-se que essas manobras levem várias semanas.

Por fim, o robô tentará impulsionar o satélite cerca de 300 quilômetros acima, até sua órbita inicial, uma operação que deverá levar pelo menos um mês. 

Em vez de se desintegrar na reentrada na atmosfera, o satélite poderá, assim, continuar sua missão por anos. 

Com um orçamento estimado em 30 milhões de dólares (155,8 milhões de reais), esta missão tentará algo sem precedentes: salvar um telescópio que custou 250 milhões de dólares (1,2 bilhão de reais) e é usado para estudar explosões de raios gama, as explosões mais poderosas do universo. 

Considerando os inúmeros riscos da missão, Shawn Domagal-Goldman, diretor da divisão de astrofísica da Nasa, declarou recentemente estar "muito grato" por ter "a oportunidade de ao menos tentar".

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cha/vla/dg/mar/aa

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