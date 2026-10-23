LUX lança promoção com bolsas de Carol Burgo e R$ 200 mil

LUX, marca de sabonetes líquidos e em barra da Unilever, lançou a promoção nacional “Sempre Cheirosa com LUX”, que combina o sorteio de R$ 200 mil em carteira digital com uma mecânica de troca de selos virtuais por bolsas exclusivas, criadas em parceria com a artista visual, ilustradora e diretora criativa Carol Burgo. Iniciada em 28 de setembro de 2026, a ação vai até 30 de novembro e procura conectar a rotina do banho ao universo do estilo, do autocuidado e da moda, convidando a consumidora a viver o momento diário de cuidado com protagonismo e autoconfiança a partir das fragrâncias da marca.

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A coleção reúne três modelos de bolsa, com tamanhos e estampas distintos, desenhados exclusivamente com base no DNA e no repertório visual de LUX. O prêmio em dinheiro será sorteado ao término do período promocional, enquanto as peças podem ser resgatadas ao longo da campanha, conforme o acúmulo de selos por parte de cada participante.

Selos convertem compras em recompensa

Segundo a marca, a dinâmica de acúmulo de selos é o principal diferencial da iniciativa, pensada para transformar o consumo cotidiano de cuidados pessoais em um benefício concreto. À medida que registra compras de sabonetes LUX, a consumidora soma selos virtuais e avança rumo ao resgate da bolsa mais adequada ao seu dia a dia, em uma experiência que aproxima a beleza no banho da moda e do colecionismo.

“Com a promoção ‘Sempre Cheirosa com LUX’, queremos transformar a relação da consumidora com a marca em uma experiência que vai além do banho. A dinâmica de junte e troque aproxima LUX do dia a dia de quem já escolhe nossos sabonetes e de quem gostaria de testar, enquanto a collab com Carol Burgo traduz nossas fragrâncias e nosso olhar para a beleza em bolsas exclusivas, pensadas para acompanhar a consumidora em diferentes momentos da sua rotina. É uma forma de materializar a sensação de estar sempre cheirosa, confiante e conectada ao seu próprio estilo”, afirma Marina Ballini, diretora de marketing de LUX.

Como participar

Para entrar na promoção, é necessário adquirir no mínimo R$ 15 em produtos LUX em um mesmo cupom fiscal e cadastrar o comprovante no site oficial da campanha ou pelo WhatsApp, no número (11) 98912-1854. A cada R$ 15 em itens da marca registrados no mesmo cupom, a participante recebe um número da sorte para o sorteio e um selo para a troca pelas bolsas, disponíveis nas versões P, M e G. Os sabonetes líquidos da linha funcionam como aceleradores e dobram as chances no sorteio.

A conversão segue uma tabela fixa: quatro selos dão direito à bolsa tamanho P, cinco selos à bolsa M e seis selos à bolsa G. As trocas estão condicionadas à disponibilidade dos brindes e limitadas a três por CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).

Fragrância como ponto de partida

De acordo com a empresa, as fragrâncias de LUX asseguram pele perfumada por até 12 horas, atributo que orienta o convite para que as brasileiras expressem sua essência com confiança, beleza e autenticidade. Para a marca, a campanha ultrapassa a simples distribuição de prêmios e integra a maneira como ela escolhe estar presente em momentos relevantes da vida das consumidoras.

“Criar para essa collab com LUX foi um exercício incrível de traduzir perfume e sensações em formas, traços e cores. LUX é uma marca que é referência de mulher empoderada e vaidosa, que faz parte da minha história. Ao desenhar cada estampa, me inspirei nessa presença marcante que a gente sente no banho, unindo esse misto de fragrância poderosa, confiança e feminilidade. As bolsas nasceram como extensões desse momento de autocuidado, feitas com uma arte viva e sofisticada para acompanhar a mulher brasileira em qualquer lugar que ela vá”, destaca Carol Burgo, artista visual.

O valor do sorteio será creditado em carteira digital Hub4Pay, sem função de saque ou transferência, e as imagens das bolsas divulgadas são meramente ilustrativas. Os regulamentos completos e os Certificados de Autorização da promoção podem ser consultados no site oficial, que reúne todas as condições de participação.

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Para mais informações, basta acessar: www.promo.lux.com.br