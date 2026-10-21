Solar Coca-Cola leva educação a dependentes de colaboradores

O Brasil tem hoje quase 6,2 milhões de jovens de 14 a 24 anos que não trabalham nem estudam. O número equivale a 18,7% dos 32,9 milhões de brasileiros nessa faixa etária. Os dados são do Diagnóstico da Juventude Brasileira, realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O levantamento mostra, também, que o jovem está mais escolarizado do que nunca, mas que transformar essa escolaridade em trabalho bem remunerado ainda é um desafio.

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Enfrentar essa realidade passa por todos os setores da sociedade, incluindo a iniciativa privada. A Solar Coca-Cola, fabricante do Sistema Coca-Cola presente em 70% do território brasileiro, está ampliando sua estratégia de desenvolvimento de pessoas com o lançamento do Educa Solar Gerações. A iniciativa estende o vale-educação, já oferecido a colaboradores, para filhos e dependentes legais dos trabalhadores da empresa. Por meio de parceria com a Unico Skill, a companhia oferece educação ilimitada para 200 jovens de 17 a 22 anos nos estados do Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Alagoas e Rio Grande do Norte.

“A Solar Coca-Cola demonstra uma visão humana e estratégica ao expandir o desenvolvimento para além do ambiente de trabalho e alcançar a família dos seus colaboradores. Educação é a ferramenta mais poderosa de mobilidade e transformação social. A Unico Skill está feliz em viabilizar uma iniciativa que abre portas para a juventude, amplia horizontes e gera impacto real na vida de quem faz a empresa acontecer”, afirma o CEO da Unico Skill, Joca Oliveira.

Educa Solar

Lançado originalmente em abril de 2026, o Educa Solar foi estruturado em parceria com a Unico Skill e oferece acesso gratuito a instituições de ensino como PUC-PR, PUC-RS, Mackenzie, Ibmec, Estácio, CNA, Coursera, entre outras – são mais de 100 instituições brasileiras e estrangeiras no catálogo da plataforma. Agora, a Solar Coca-Cola amplia o acesso ao vale-educação para dependentes legais dos colaboradores como parte de sua Proposta de Valor ao Colaborador. Por meio da plataforma da Unico Skill, os colaboradores e dependentes têm acesso a diferentes níveis de formação, que vão da educação básica e cursos técnicos à graduação, pós-graduação e extensão universitária. As opções incluem áreas do conhecimento como idiomas, tecnologia, ciência de dados, economia criativa, gestão e soft skills.

Para a Solar, ampliar o acesso à qualificação é uma forma de contribuir para que as novas gerações desenvolvam conhecimentos e competências para o mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que reduz lacunas de empregabilidade e cria perspectivas de mobilidade social para as famílias de seus colaboradores.

“O Educa Solar Gerações traduz com clareza a nossa proposta de valor aos funcionários, fundada em Propósito, Desenvolvimento e Performance. Ao investirmos na qualificação técnica, na autonomia e no futuro dos filhos dos membros do nosso time, fortalecemos nossa marca empregadora e contribuímos ativamente para a ampliação das oportunidades profissionais para a juventude nas regiões onde atuamos”, destaca Emiliana Albanaz, diretora de Recursos Humanos da Solar Coca-Cola.

Para participar, os jovens precisam ter entre 17 e 22 anos, ser filhos, enteados ou dependentes legais de colaboradores ativos da Solar e comprovar a conclusão do Curso Coletivo Coca-Cola, promovido pelo Instituto Coca-Cola Brasil em parceria com a Solar.

A escolha dos cinco estados considera a presença operacional da companhia, a concentração de colaboradores com dependentes na faixa etária do programa e a priorização de territórios com demandas relacionadas ao desenvolvimento social e à formação de mão de obra regional. Durante o projeto piloto, com vigência até setembro de 2027, a Solar acompanhará indicadores como adesão, engajamento, conclusão das formações e impactos relacionados à retenção e ao vínculo dos colaboradores. A partir da consolidação dos resultados, a companhia prevê ampliar progressivamente o número de contemplados e estender o vale-educação às demais unidades operacionais, alcançando todos os estados de sua área de atuação.

Sobre a Unico Skill

A Unico Skill é uma empresa brasileira que busca democratizar o conhecimento no ambiente corporativo, fornecendo educação ilimitada como benefício a funcionários de empresas e seus dependentes. A plataforma conecta empresas, trabalhadores e algumas das melhores instituições de ensino do Brasil, como Mackenzie, PUCPR, PUC RS, Estácio, Fundação Dom Cabral, Coursera, CNA, entre outras, além das melhores universidades estrangeiras. Atualmente, o benefício da educação da Unico Skill está em mais de 180 empresas, como Solar Coca-Cola, iFood, Bradesco, Bayer, Aché, Ypê, Farmácia Pague Menos, BMG, Banco BV e outras, que somam mais de 500 mil colaboradores. O benefício educação ilimitado funciona como um plano de saúde, mas voltado à educação: a empresa paga um valor fixo mensal por colaborador, e os trabalhadores passam a ter acesso à plataforma.

Sobre a Solar Coca-Cola

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A Solar é uma das maiores fabricantes do mundo do Sistema Coca-Cola e conta com 13 fábricas espalhadas pelo Brasil. Com cerca de 120 centros de distribuição, entre próprios e terceirizados, a empresa atua em cerca de 70% do território brasileiro, operando nas regiões Norte, Nordeste e em parte do Centro-Oeste. A Solar conta com mais de 19 mil colaboradores e é responsável pela produção e distribuição para cerca de 400 mil pontos de venda, impactando positivamente mais de 80 milhões de brasileiros.