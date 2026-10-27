Otto Levy será o novo presidente da Cemig

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O engenheiro Otto Levy, diretor de Investimentos da CSN Mineração e ex-secretário de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, será o novo presidente da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Ele aceitou o convite feito pelo governador eleito, Cleitinho Azevedo (Republicanos), conforme apurou o Estado de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O convite foi divulgado primeiro pelo portal O Fator, em reportagem publicada nesta terça-feira (27/10). Inicialmente, segundo o veículo, Levy ainda não havia respondido formalmente à proposta.

Ele substituirá Marco Aurélio Vasconcelos, advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), com especializações em Direito de Empresa e Gestão Empresarial.

Quem é Otto Levy?

Otto Alexandre Levy Reis é engenheiro metalúrgico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde recebeu o prêmio Alcindo Vieira por concluir a graduação em primeiro lugar da turma.

Sua trajetória profissional inclui passagens pela Falconi Consultoria, onde atuou como consultor e sócio entre 1995 e 2008, e pela Magnesita Refratários, empresa na qual trabalhou de 2008 a 2018 e chegou ao cargo de diretor-geral de Operações, em 2013.

Em janeiro de 2019, Levy assumiu a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no primeiro governo de Romeu Zema (Novo). Permaneceu no cargo até abril de 2021, período em que participou das negociações com a mineradora Vale que culminaram no acordo de reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, assinado em fevereiro daquele ano.

Em junho de 2021, pouco depois de deixar o governo estadual, assumiu a diretoria de Investimentos da CSN Mineração, função que exerce desde então.

Mudança no comando da estatal

A escolha de Levy ocorre durante a transição para o governo de Cleitinho, eleito governador de Minas Gerais em outubro. A Cemig é uma empresa de economia mista controlada pelo governo estadual e ocupa posição estratégica no setor elétrico mineiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em declarações anteriores, Cleitinho se posicionou contra a venda da companhia. Em outubro, ao responder a um comentário nas redes sociais sobre uma possível privatização, questionou por que venderia uma empresa que dá lucro e afirmou que pretende fiscalizar a destinação dos resultados financeiros da estatal.