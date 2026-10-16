Revendas e cooperativas sem política de crédito ficam mais expostas na safra

Para revendas de insumos, cooperativas e indústrias do agronegócio, vender a prazo sem uma política de crédito clara ficou mais arriscado. A inadimplência do crédito agro contratado por pessoas físicas com recursos direcionados atingiu 9,7% em agosto, o maior patamar da série do Banco Central iniciada em 2011.

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O AgRisk (agrisk.agr.br), infraestrutura de decisão de crédito com sede em Uberlândia (MG), passou a oferecer a construção de políticas de crédito como serviço. O foco é a empresa que quer analisar seus clientes com parecer, score e rating, mas não sabe por onde começar ou não consegue criar uma política que o time siga na prática.

Como funciona

O trabalho começa pelo mapeamento das dificuldades da operação. A partir delas, o AgRisk entrega uma política de fácil execução, pensada para o dia a dia, com critérios, limites e alçadas definidos.

O resultado é um processo de aprovação claro e padronizado, no lugar de decisões tomadas caso a caso. Na prática, isso dá previsibilidade à carteira e mais segurança ao time no momento de aprovar.

Depois de pronta, a política pode ser conectada ao AgFlow, motor de decisão de crédito do AgRisk, que passa a aplicá-la automaticamente a cada nova solicitação.

Alerta para a safra

O momento pede cautela. Segundo relatório da Faesp divulgado pela CNA com dados do Banco Central, os desembolsos dos dois primeiros meses da safra 2026/27 caíram 37,8% em relação ao mesmo período da safra anterior. Com mais propostas chegando justamente quando a margem para erro diminuiu, a empresa sem critério definido tende a decidir no improviso.

“Na safra, o volume de propostas cresce mais rápido do que a capacidade de análise do time, e com o crédito mais seletivo decidir sem um critério claro custa caro. O Credit as a Service reúne política, análise, cobrança e antecipação de recebíveis em uma metodologia testada em carteira real do agro, e entrega à empresa um parecer com score e rating para que ela decida com segurança, sem precisar montar ou investir na ampliação de uma estrutura fixa para isso”, afirma Alonso Neto, Head of Financial Services do AgRisk.

Acompanhamento fora da planilha

A política se apoia nos mais de 30 módulos do AgRisk Consultas e em uma base de 1,92 milhão de produtores. Para Denise Hilbig, Gerente Executiva de Crédito e Cobrança da Nitro Agro, cliente do AgRisk, o controle precisa estar numa ferramenta.

“O monitoramento é importante, ele precisa acontecer, mas ele só vai acontecer de uma forma efetiva, assertiva, (...) quando você tem isso dentro de uma ferramenta que compila os dados para você, porque senão vira tudo manual e você não consegue ter segurança dos dados.”

Além da política, o AgRisk oferece mesa de crédito, mesa de renegociação e cobrança e antecipação de recebíveis pelo AgRisk Capital.

O que a política precisa ter

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Uma política de crédito para revenda agrícola precisa de critérios, limites e alçadas definidos e precisa ser simples de seguir no dia a dia, para que o time aprove com o mesmo padrão. Sem isso, cada aprovação vira uma decisão isolada, e o risco cresce justamente na safra.