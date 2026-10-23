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Rodovia sinuosa na China impressiona pela beleza da paisagem e pelo perigo das curvas
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Além da beleza, o formato da rodovia chama a atenção pela complexidade técnica. Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
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Ela percorre 3,7 km em uma encosta extremamente íngreme, totalizando 18 curvas fechadas e trechos à beira de penhascos que chegam a mil metros de altura! Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
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O projeto exigiu mais de 6 milhões de yuans, dos quais cerca de 4 milhões foram destinados apenas ao segmento mais perigoso, entre duas formações rochosas que deram nome à via. Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
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O traçado em zigue-zague permite vencer o desnível, mas obriga motoristas — mesmo os mais experientes — a terem que realizar manobras precisas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
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Além das curvas muito apertadas, é necessário enfrentar pistas estreitas e condições adversas como vento, neblina e chuva intensa. Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
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Por suas condições extremas, a estrada virou atração para turistas e criadores de conteúdo, que buscam registrar a vista das montanhas e a ousadia do percurso. Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
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Vídeos registrados no trecho mostram moradores afirmando que a estrada é considerada uma das mais perigosas da região. Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
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Motoristas de veículos grandes como caminhões e ônibus são os que mais têm dificuldade na estrada. Foto: Reproduc?a?o/Youtube
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Ao mesmo tempo em que encanta, a Rodovia Lingpaishi evidencia o custo e o desafio de levar infraestrutura a regiões montanhosas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Qingyunji
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O condado de Wuxi, onde fica a Rodovia Lingpaishi, é conhecido por sua topografia montanhosa extrema e por fazer fronteira com as províncias de Shaanxi e Hubei. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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A vasta área do condado é majoritariamente montanhosa, o que historicamente dificultou o acesso e o desenvolvimento. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Wuxi, por sua vez, fica na província de Chongqing, um dos quatro municípios sob administração direta do governo central da China. Foto: Imagem de geographerH por Pixabay
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Desses, é o único localizado no interior, no sudoeste do país. Chongqing é também uma das maiores metrópoles do país, com cerca de 31 milhões de habitantes. Foto: -Imagem de Media_Breeze por Pixabay
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A área rural de Chongqing é tão extensa que tem o tamanho de países como a Áustria. Foto: Imagem de evera Liang por Pixabay
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A cidade é conhecida historicamente por ter sido a capital provisória durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa e hoje serve como um importante centro econômico no rio Yang-tsé. Foto: Imagem de Mathieu Vivier por Pixabay
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Além disso, Chongqing é considerada uma das "cidades quentes" da China, famosa por seu clima e seu prato típico, o hot pot. Foto: Reprodução do Flickr Mick McDonnal
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