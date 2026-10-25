Eliana faz apelo aos eleitores: 'Na hora de votar, não esquece quem você é'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A apresentadora Eliana publicou nas redes sociais neste domingo (25/10), dia do segundo turno das eleições presidenciais, um vídeo com uma mensagem sobre respeito, diversidade e valores pessoais. Sem citar diretamente os candidatos à Presidência, ela incentivou os seguidores a refletirem sobre quem são antes de votar.

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Eliana foi alvo de cobrança de posicionamento político nas redes sociais, especialmente depois que Angélica, Xuxa Meneghel e Fátima Bernardes declararam que voto em Lula (PT).

Eliana se posicionando pela democracia, pelos direitos, pelo amor, pela defesa das minorias, justiça e dizendo não ao ódio e extremismo. LENDA ???? https://t.co/Y5CnM6LBg0 — tulio (@tuliocombr) October 25, 2026

No vídeo, Eliana descreve situações cotidianas para falar sobre empatia e posicionamento diante de injustiças. Entre os exemplos, menciona o respeito aos trabalhadores, a defesa de mulheres vítimas de violência e o combate à homofobia.

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“Você dá bom dia pro zelador. Você defende uma mulher que foi desrespeitada, agredida. O amigo gay quando alguém fez uma piada. Você trata com carinho as mães atípicas e seus filhos, porque antes de tudo, você defende o amor”, diz a apresentadora.

A mensagem também aborda a educação das crianças, o racismo e a violência infantil. “Você ensinou seu filho que a cor da pele não faz ninguém melhor do que o outro. Seu peito aperta, você se revolta quando ouve a notícia que uma criança foi vítima de violência”, afirma.

Ao longo da gravação, Eliana destaca o orgulho da família, das origens e da diversidade cultural brasileira, citando os diferentes sotaques e culturas do país.

“Eu te conheço. Ódio nunca foi o seu jeito de viver. Você nunca achou graça em gente ser humilhada”, declara.

A apresentadora encerra o vídeo com um recado direcionado aos eleitores que vão às urnas neste domingo: “Por isso, hoje, na hora de votar, não esquece quem você é”.

“A gente se conhece e se reconhece. Não deixe de votar!”, escreveu na legenda.

Eliana compartilhou, na sexta-feira (23/10) um vídeo sobre os povos originários do Brasil, que relaciona a preservação da Amazônia ao reconhecimento dos direitos e da história indígena.

“Ele nos lembra que um país que ignora suas raízes abandona o próprio futuro. Cuidar do Brasil, da Amazônia e da nossa natureza é reconhecer, proteger e valorizar a história e as lutas dos nossos povos originários”, escreveu a apresentadora.

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Bem como no vídeo publicado neste domingo, houve uma discussão nos comentários das postagens, questionando qual candidato Eliana apoia. Segundo levantamento da Folhapress, Eliana também tem curtido publicações contrárias ao bolsonarismo e acompanhado perfis favoráveis ao presidente.