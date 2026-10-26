Horóscopo do Dia para Touro
Horóscopo do Dia para Touro
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TOURO - 20/abr a 20/maio
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Horóscopo do Dia para Touro
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Amor
Algumas intrigas querem balançar a sua relação, mas você não pode permitir que mentiras estraguem a confiança e o respeito que vocês construíram. Isso não tem preço.
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Trabalho
Deixe de lado as antigas estratégias, é hora de começar tudo do zero. Ao abandonar as velhas rotinas você será capaz de fazer coisas saudáveis.
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Bem Estar
Faça muito bom proveito do dia de hoje. Sua saúde estará em alta, e com ela, a capacidade de obter bons níveis de rendimento em atividades pesadas.
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O Horóscopo do Dia para Touro foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.